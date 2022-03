Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ΗΠΑ κατηγορούν τη Ρωσία ότι παραβιάζει τις «αρχές για την πυρηνική ασφάλεια»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν τη Ρωσία για παραβίαση των αρχών για την πυρηνική ασφάλεια, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τα «συνεχιζόμενα ρωσικά πυρά εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων» στην Ουκρανία. Υπογραμμίζουν ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για έκλυση ραδιενέργειας.

«Εξετάζουμε αναφορές για ζημιές σε ερευνητικό κέντρο στο Χάρκοβο. Ο άμεσος κίνδυνος είναι χαμηλός, αλλά τα συνεχιζόμενα ρωσικά πυρά εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων πρέπει να σταματήσουν», αναφέρει η υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Τζένιφερ Γκράνχολμ σε ανάρτησή της στο Twitter.

#Ukraine nuclear facilities update: @ENERGY continues to monitor the situation. We remain concerned about Russia’s reckless actions and violations of nuclear safety principles. 1/

— Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) March 11, 2022