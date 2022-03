Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Κυριάκο Μητσοτάκη από Ευρωπαίους αξιωματούχους

Ευχές για ταχεία ανάρρωση -ν κορωνοϊό στέλνουν στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μέσω twitter.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, έγραψε στο twitter: «Ευχές στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για ταχεία ανάρρωση».

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, απευθύνεται προσωπικά στον κ. Μητσοτάκη λέγοντας: «Αγαπητέ κ. Μητσοτάκη, λυπάμαι που βρεθήκατε θετικός στον Covid. Σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Χαίρομαι που μαθαίνω ότι είστε καλά και συνεχίζετε τη δουλειά σας. Θα τα πούμε σύντομα»

Dear @kmitsotakis, I am very sorry to hear that you tested positive for COVID. We wish you a quick recovery! It is good to know you are doing well and you continue your work for Greece and Europe. See you soon!

