Συνάντηση Δένδια – Γκουτέρες στον ΟΗΕ: «Δραματική η κατάσταση για τους κατοίκους της Μαριούπολης»

Για τις τεράστιες δυσκολίες και τους απίστευτους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ελληνική ομογένεια στην Μαριούπολη ενημέρωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Άντονιο Γκουτέρες, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Δένδιας ζήτησε τις καλές υπηρεσίες του ΓΓ για να εξασφαλιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων της περιοχής.

«Οι πηγές μας είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Προέρχονται καταρχήν από την ‘Caritas’, την οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας, και από διάφορους ιδιώτες με τους οποίους προσπαθούμε και επιτυγχάνουμε να έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όπως ξέρετε υπήρξε και χτύπημα στο θέατρο της Μαριούπολης, 1200 άνθρωποι βρίσκονταν στο υπόγειο αυτού του θεάτρου. Δεν ξέρουμε πόσα θύματα υπήρξαν. Μας περιγράφεται, όμως, μια ιδιαιτέρως δραματική κατάσταση», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.

During a meeting today in #NewYork with @UN SG @antonioguterres, we had a constructive discussion on situation in #Ukraine, following the Russian invasion, #Cyprus issue, recent developments in #EasternMediterranean & #NorthAfrica, especially #Libya. (1/2) pic.twitter.com/IzZftDiA8u

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν επί τάπητος οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, αλλά συζητήθηκαν και άλλα περιφερειακά θέματα, όπως το Κυπριακό, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η Λιβύη. Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον Αντόνιο Γκουτέρες για τις τρεις υποψηφιότητες που έχει θέσει η χώρα μας σε βασικά όργανα του ΟΗΕ.

«Είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω για τις τρεις ελληνικές υποψηφιότητες. Επαναλαμβάνω τρεις. Καταρχήν είναι, όπως ήδη ξέρετε, η υποψηφιότητα μας για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Την υποψηφιότητα μας για την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 2035, αλλά και την υποψηφιότητα που θα ανακοινώσουμε αμέσως μετά από αυτή την επίσκεψη για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την περίοδο 2028-2030. Η Ελλάδα πιστεύει στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και θέλει να συμμετέχει με τον πιο ενεργό τρόπο στην εφαρμογή αυτών των αρχών που ο Καταστατικός Χάρτης περιλαμβάνει, των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας».

Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διευθέτηση του Ουκρανικού, λέγοντας ότι είχε την ευκαιρία να τις συζητήσει με τον ΓΓ του ΟΗΕ. «Γίνονται πολλές προσπάθειες από όλες τις πλευρές για να τερματιστεί η ρωσική εισβολή και να επανέλθουμε σε μια κατάσταση στην οποία η ανθρώπινη ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα προστατεύονται. Δεν μπορώ, όμως, να σας πιθανολογήσω», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επικοινωνία με τον Έλληνα πρόξενο στην Μαριούπολη

Ο Νίκος Δένδιας είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει με τον Έλληνα πρόξενο της Μαριούπολης, Μανώλη Ανδρουλάκη, αμέσως μετά την ασφαλή έξοδο του τελευταίου από την Ουκρανία. Όπως ανέφερε, «αμέσως μετά την έξοδο μου - γραφείο του ΓΓ είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον πρόξενο μας στην Μαριούπολη, τον κύριο Μανώλη Ανδρουλάκη, και να καλωσορίσω την έξοδο του από την Ουκρανία. Τον ευχαρίστησα θερμά για τις υπηρεσίες του, για τις θυσίες στις οποίες υπέβαλε τον εαυτό του στην προσπάθεια να προστατέψει την ελληνική ομογένεια. Θα χαρώ πολύ να τον δω μόλις γυρίσω στην Αθήνα αλλά του είπα αυτό που είπα και στη Βουλή των Ελλήνων, ότι είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτόν».

Συνάντηση με τη μόνιμη αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στον ΟΗΕ

Συνάντηση με τη μόνιμη αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και μέλος του υπουργικού Συμβουλίου, πρέσβη Λίντα Τόμας – Γκρίνφιλντ πραγματοποίησε στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η κατάσταση στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, οι εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Βόρεια Αφρική και η εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας- ΗΠΑ εντός του ΟΗΕ, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I met with #US Permanent Representative to the #UN & US Cabinet member, @USAmbUN Ambassador Linda Thomas-Greenfield. Focus on situation in 🇺🇦 following 🇷🇺’s invasion, developments in #EasternMediterranean & #NorthAfrica and deepening 🇬🇷-🇺🇸 cooperation within the UN. pic.twitter.com/YHAhfVYjOl

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 18, 2022