Σύνοδος του Νότου- Μητσοτάκης: Η Ελλάδα αναλαμβάνει την ανοικοδόμηση του μαιευτηρίου της Μαριούπολης

Κοινή πεποίθηση είναι ότι απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι στο κύμα ακρίβειας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την τετραμερή συνάντηση στην Ρώμη των Μάριο Ντράγκι, Πέδρο Σάντσεθ, Αντόνιο Κόστα και Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώσε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει να ανακατασκευάσει το μαιευτήριο της Μαριούπολης που χτυπήθηκε πριν από λίγες ημέρες από ρωσικά πυρά, ως μια μικρή ένδειξη έμπρακτης στήριξης στον ελληνισμό.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022