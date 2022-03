Πόλεμος στην Ουκρανίας: Ρώσοι αυτονομιστές αναλαμβάνουν τον έλεγχο των κυβερνητικών κτιρίων στο Λουγκάνσκ (vds)

Οι υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αντάρτες από την αποσχισθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς της Ουκρανίας έχουν πάρει τον έλεγχο κυβερνητικών κτιρίων στην πόλη Rubizhne.

Το Λουγκάνσκ είναι μία από τις δύο αυτονομιστικές περιοχές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία, μαζί με το Ντόνετσκ. Και οι δύο περιοχές χωρίζονται μεταξύ τμημάτων που ελέγχονται από την Ουκρανία και από ρώσους αυτονομιστές.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη στο επίσημο κανάλι της Λαϊκής Πολιτοφυλακής της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ (LPR), ένας ένστολος στρατιώτης λέει: “Βρισκόμαστε δίπλα στη διοίκηση της πόλης Rubizhne. Η σημαία του (LPR) κυματίζει εδώ τώρα Αυτό σημαίνει για τους ντόπιους ότι, αν ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα, τότε είναι στο τελικό του στάδιο».

🇷🇺🇺🇦 The flag of the LPR is raised over the administration of Rubizhne pic.twitter.com/XzmOZHpciA

