Έλον Μασκ: Επίσημα εγκαίνια για το πρώτο εργοστάσιο της Tesla στην Ευρώπη – Τι τρέχει με το νερό

Ανοίγει σήμερα και επίσημα πρώτη μονάδα παραγωγής της Tesla στην Ευρώπη, με την αυτοκινητοβιομηχανία να προσπαθεί αποσυμφορήσει τα εργοστάσιά της σε Κίνα και ΗΠΑ.

Την κόκκινη κορδέλα θα κόψει ο CEO της αυτοκινητοβιομηχανίας Έλον Μασκ ο οποίος με ανάρτησή του στο twitter δήλωσε ενθουσιασμένος.

Το νέο εργοστάσιο Giga Berlin ή Gigafactory Berlin-Brandenburg βρίσκεται στην στον δήμο Grünheide του Βρανδεμβούργου, η οποία απέχει λίγα μόνα χιλιόμετρα από τη γερμανική πρωτεύουσα.

Το εν λόγω εργοστάσιο πρόκειται να παράγει περισσότερα από 500.000 ηλεκτρικά οχήματα ετησίως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Tesla.

Η Tesla καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να καλύψει με τη ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα της και -σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου CNBC– υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις των Model Y και ορισμένων εκδόσεων του Model 3 σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Την περασμένη εβδομάδα, η Tesla αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά την παραγωγή στο εργοστάσιό της στη Σαγκάη λόγω της έξαρσης της πανδημίας στη Κίνα. Το γεγονός αυτό είχε αποτέλεσμα τα καθυστερήσει η παραγωγή οχημάτων Model 3 και Model Y τα οποία κατασκευάζονται στην Κίνα.

Τα τελευταία τρίμηνα, η Tesla εξάγει αυτοκίνητα από την Κίνα σε πελάτες της στην Ευρώπη. Η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα παραμένει πολύ ισχυρή στην Ευρώπη και τώρα η Tesla μπορεί να βασιστεί στην παραγωγή της Γηραιάς Ηπείρου.

Excited to hand over the first production cars made by Giga Berlin-Brandenburg tomorrow!

— Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2022