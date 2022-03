Βραζιλία: Πέντε νεκροί σε νέες πλημμύρες στην Πετρόπολις – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν νέες καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στην Πετρόπολις, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι τοπικές αρχές, έναν μήνα μετά την καταστροφή με 233 νεκρούς στη βραζιλιάνικη πόλη.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε βρει πέντε πτώματα», ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της πολιτείας Ρίο ντε Ζανέιρο (νοτιοανατολικά), διευκρινίζοντας ότι άλλοι τέσσερις κάτοικοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέσα σε μερικές ώρες την Κυριακή έπεσε βροχή ισόποση με αυτή που συνήθως καταγράφεται ολόκληρο τον Μάρτιο, σχεδόν ίση με αυτή που είχε σημειωθεί πριν από έναν μήνα.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δρόμους που έχουν μετατραπεί σε χείμαρρους, με το νερό να παρασέρνει τα πάντα στον διάβα του, όπως πριν από έναν μήνα, όταν σημειώθηκε η χειρότερη καταστροφή στην ιστορία της Πετρόπολις, ορεινής τουριστικής πόλης περίπου 60 χιλιόμετρα από την πολιτειακή πρωτεύουσα Ρίο ντε Ζανέιρο.

Strong #rainstorm caused #flooding and #landslides once again in the metropolitan area of #Petropolis and surrounding areas in #RiodeJaneiro. Around 100 incidents of landslides, with roads inundated and buildings damaged or destroyed, were reported. #GlobalCrisis #Brazil #floods pic.twitter.com/kP9xqQjFWr

— Global Crisis (@_GlobalCrisis_) March 21, 2022