Η Ρωσία είναι πολύ μικρή για να κερδίσει-Paul De Grauwe

ΛΟΝΔΙΝΟ – Κοιτάζοντας έναν χάρτη, η Ρωσία, που εκτείνεται σε 11 ζώνες ώρας, μπορεί να φαίνεται προορισμένη να συντρίψει τον πολύ μικρότερο γείτονά της, την Ουκρανία. Όμως, όπως έχει δει ο κόσμος τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ο αγώνας δεν είναι τόσο μονόπλευρος όσο πιθανώς υπέθεσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Στην πραγματικότητα, υπάρχει καλός λόγος να πιστεύουμε ότι, στο τέλος, η Ρωσία θα χάσει τον πόλεμο που έχει εξαπολύσει ο Πούτιν.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό επειδή, από οικονομική άποψη, η Ρωσία δεν είναι καθόλου μεγάλη χώρα. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ΑΕΠ της χώρας ανήλθε σε 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2021. Αυτό είναι μόλις το 10% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή περίπου η συνδυασμένη παραγωγή του Βελγίου (620 δισεκατομμύρια δολάρια) και της Ολλανδίας (1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια).

Με μια τόσο μικρή οικονομία, η Ρωσία είναι ελάχιστα εξοπλισμένη για να κερδίσει έναν πόλεμο ενάντια σε μια χώρα που πολεμά τις δυνάμεις της με νύχια και με δόντια, πόσο μάλλον να καταλάβει αυτή τη χώρα –και να αντιμετωπίσει μια αποφασιστική εξέγερση– για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Ρωσία ξοδεύει σήμερα περίπου 62 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως (περίπου 4% του ΑΕΠ της) για τον στρατό της. Αυτό είναι μόλις το 8% των δαπανών των Ηνωμένων Πολιτειών – και όχι αρκετά για να υποστηρίξουν μια έντονη και παρατεταμένη πολεμική προσπάθεια.

Αλλά η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών δεν είναι καλή επιλογή για τη Ρωσία, επειδή τέτοιες δαπάνες δεν είναι οικονομικά παραγωγικές. Η αγορά αρμάτων μάχης και πολεμικών αεροσκαφών δεν θα οδηγήσει σε ένα επιπλέον ρούβλι παραγωγής στο μέλλον και είναι πιθανό να παραγκωνίσει τις παραγωγικές επενδύσεις, όπως σε μηχανήματα. Όσο περισσότερα ξοδεύει η Ρωσία για τον πόλεμό της, τόσο μικρότερη είναι πιθανό να είναι η οικονομία της στο μέλλον.

Δεν βοηθά το γεγονός ότι η οικονομία της Ρωσίας είναι επίσης υπανάπτυκτη, με μια δομή που είναι πολύ πιθανό να βρει κανείς στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Τα μεταποιημένα αγαθά – μηχανήματα, εξοπλισμός μεταφοράς, ηλεκτρονικά, χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα – αποτελούν περίπου τα δύο τρίτα των εισαγωγών της Ρωσίας, ενώ οι πρώτες ύλες και η ενέργεια (αέριο και αργό πετρέλαιο) αντιπροσωπεύουν το 80% των εξαγωγών της.

Επειδή τα κέρδη από τις εξαγωγές εμπορευμάτων υπόκεινται σε μεγάλες διακυμάνσεις, αυτό αφήνει τη Ρωσία σε οικονομικά ευάλωτη θέση. Είναι αλήθεια ότι πριν από την εισβολή, οι υψηλές τιμές ενέργειας και εμπορευμάτων επέτρεψαν στη Ρωσία να συγκεντρώσει περισσότερα από 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή αποθέματα (σε δολάρια ΗΠΑ, ευρώ, βρετανικές λίρες και χρυσό) και ενίσχυσαν τα δημοσιονομικά έσοδα της κυβέρνησης. Αλλά τελικά οι τιμές θα πέσουν ξανά, συμπιέζοντας τον προϋπολογισμό της Ρωσίας.

Εν τω μεταξύ, οι δυτικές χώρες έχουν παγώσει περίπου το ήμισυ των διεθνών αποθεμάτων της Ρωσίας. Αυτό δείχνει μια άλλη πηγή ρωσικής οικονομικής ευθραυστότητας: οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, όχι υπανάπτυκτες οικονομίες όπως η Ρωσία, ελέγχουν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ως αποτέλεσμα, τα αποθέματα που υποτίθεται ότι θα συντηρούσαν τον πόλεμο του Πούτιν έχουν μετατραπεί σε υποχρέωση.

Βεβαίως, η κυβέρνηση της Ρωσίας θα μπορούσε να απελευθερώσει πόρους για στρατιωτικές δαπάνες περιορίζοντας τις δαπάνες σε άλλους τομείς. Αλλά οι περισσότεροι Ρώσοι ζουν ήδη σε σχετική φτώχεια. Εξάλλου, δεδομένου του πολύ μεγαλύτερου πληθυσμού της Ρωσίας, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι μόνο περίπου το ένα πέμπτο του επιπέδου στο Βέλγιο και την Ολλανδία. Εάν ο Πούτιν βυθίσει τους Ρώσους ακόμη περισσότερο στη φτώχεια επιδιώκοντας τις αυτοκρατορικές του φιλοδοξίες, το λαϊκό αίσθημα θα μπορούσε να στραφεί εναντίον του, αποδυναμώνοντας τη δικτατορία του.

Ήδη, οι δυτικές κυρώσεις επηρεάζουν τους απλούς Ρώσους. Και με τα καταναλωτικά αγαθά σε έλλειψη, ο πληθωρισμός πρόκειται να αυξηθεί απότομα, αυξάνοντας τον πειρασμό να εισαχθούν έλεγχοι των τιμών. Αλλά το αποτέλεσμα μιας τέτοιας κίνησης θα ήταν η σπανιότητα και η μεριμνοποίηση – ένα χαρακτηριστικό της ζωής στη Σοβιετική Ένωση που ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται να αναβιώσει.

Ενώ η Ρωσία είναι μια μικρή, υπανάπτυκτη και εύθραυστη οικονομία, διατηρεί δύο σημαντικές πηγές ισχύος. Αυτές οι ίδιες εξαγωγές υδρογονανθράκων και εμπορευμάτων που αφήνουν τον προϋπολογισμό της Ρωσίας ευάλωτο σε κρίσεις τιμών δίνουν στη χώρα σημαντική πολιτική μόχλευση έναντι των χωρών εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων χωρών σε όλη την Ευρώπη. Εάν η Ρωσία διέκοψε τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη σήμερα, ορισμένες χώρες θα υποφέρουν πολύ βραχυπρόθεσμα. Για παράδειγμα, το ρωσικό αέριο αντιπροσώπευε περίπου το 65% του συνόλου των εισαγωγών φυσικού αερίου της Γερμανίας και το 45% των εισαγωγών της Ιταλίας το 2020.

Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, η Ρωσία θα υποφέρει περισσότερο από μια τέτοια κίνηση. Ήδη, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ωθήσει την ΕΕ να αποκαλύψει ένα σχέδιο για τον τερματισμό της εξάρτησής της - ρωσικό αέριο, τόσο με την εύρεση νέων πηγών εισαγωγών όσο και με την προώθηση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια. Με αυτό, η κύρια πηγή των ξένων εσόδων της Ρωσίας θα μειωθεί δραστικά.

Η δεύτερη πηγή ρωσικής ισχύος είναι φυσικά το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο. Τα πυρηνικά όπλα δεν θα έδιναν νίκη σε έναν συμβατικό πόλεμο, αλλά θα μπορούσαν να καταστρέψουν μια χώρα εν ριπή οφθαλμού. Αυτό μας φέρνει σε ένα τρομακτικό ερώτημα: Τι θα κάνει ο Πούτιν όταν συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με συμβατικά μέσα;

Paul De Grauwe is Chair of European Political Economy for the European Institute at the London School of Economics.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org