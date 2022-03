Τσίπρας: Ζούμε την ακρίβεια του Μητσοτάκη, όχι του πολέμου

Επίθεση στην κυβέρνηση για το κύμα ακρίβειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας το μεσημέρι της Τρίτης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου του κόμματος, ενώ παρουσίασε και τις προτάσεις του για την «ανάταξη της κοινωνίας και της οικονομίας, όπως είπε.

Κατά τον κ. Τσίπρα «η έκρηξη της ακρίβειας που βιώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις εδώ και έξι μήνες με αποκλειστική ευθύνη του κ. Μητσοτάκη και των επιλογών του απειλεί την κοινωνία πλέον όχι μόνο με ενεργειακή φτώχεια αλλά και με μία νέα, ακόμα πιο βαθιά ανθρωπιστική κρίση». Σύμφωνα με όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στο κύμα ακρίβειας που μαστίζει - Σεπτέμβρη την Ελλάδα. Μέχρι στιγμής ζούμε την ακρίβεια Μητσοτάκη, την ακρίβεια του πολέμου δεν την έχουμε δει ακόμα», σημείωσε.

Ο κ. Τσίπρας απέδωσε το κύμα της ακρίβειας στην «απροθυμία του κ. Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια».

Και πρόσθεσε ότι «τα άκρως ανεπαρκή μέτρα στήριξης και η ραγδαία συρρίκνωση του εισοδήματος έχουν βάλει την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σε ένα ανεπίστρεπτο καθοδικό σπιράλ. Οι άνθρωποι ούτε θέλουν, ούτε μπορούν διότι απλά δεν θέλουν να συγκρουστούν με συμφέροντα και δεν πιστεύουν σε ένα ισχυρό κράτος προς όφελος του πολίτη, αλλά στην «αυτορρύθμιση των αγορών». Τα αποτελέσματα των αγορών τα βλέπουν οι πολίτες στους λογαριασμούς τους, στο σούπερ μάρκετ, με την υπογραφή Μητσοτάκη».

Εμφανίστηκε δε βέβαιος για την εκλογική νίκη του κόμματός του όποτε κι να στηθούν οι εκλογές, αλλά σημείωσε ότι «το επίδικο δεν είναι εάν θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να διώξει την κυβέρνηση της νεοφιλελεύθερης Δεξιάς. Θα κερδίσει, ο κ. Μητσοτάκης έχει τελειώσει». Κατά τον κ. Τσίπρα «το επίδικο είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να στηρίξει την κοινωνία, τα χαμηλότερα εισοδήματα, τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους της εργασίας και της μικρομεσαίας και υγιούς επιχειρηματικότητας μέσα σε αυτές τις συνθήκες πολεμικής οικονομίας που διαμορφώνονται».

Και συμπλήρωσε: Με λίγα λόγια, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πέρα από τις δεδομένες προγραμματικές μας δεσμεύσεις για μισθό, ιδιωτικό χρέος της πανδημίας, ισχυρό νέο ΕΣΥ, και με ένα έκτακτο συνεκτικό σχέδιο ριζοσπαστικών πρωτοβουλιών out of the box και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διατίθενται σε κοινοτικό επίπεδο να ανατάξουμε για ακόμα μία φορά την κοινωνία και την οικονομία. Το κάναμε ήδη μία φορά, οι παλινωδίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη θα μας αναγκάσουν να το ξανακάνουμε». Το σχέδιο αυτό για την κοινωνία και την οικονομία, πρέπει να είναι και το επίδικο, το κεντρικό διακύβευμα στο δρόμο για το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Τσίπρας, ζητώντας από τα κομματικά στελέχη «ένα Συνέδριο ενωτικό, Συνέδριο νίκης που θα αποτελέσει και την αρχή του τέλους της χειρότερης κυβέρνησης της μεταπολίτευσης».

