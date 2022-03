ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση εναντίον Ισραηλινών πολιτών στην Μπερσεβά

Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση εναντίον Ισραηλινών πολιτών στην πόλη Μπερσεβά (Beersheba), εκφράζει μέσω Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Εξίσου, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Παράλληλα, εκφράζει αλληλεγγύη στην κυβέρνηση και στον λαό του «στενού μας φίλου και εταίρου», Ισραήλ.

Greece unequivocally condemns the terrorist attack against Israeli civilians in #Beersheba today. Sincere condolences to the victims’ families & wishes for speedy recovery to the injured. We stand firmly in solidarity w/ the gov’t & people of our close friend and partner #Israel pic.twitter.com/9aTxowA0rH

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 22, 2022