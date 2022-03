Δένδιας: Ο διάλογος δεν είναι πάντα η προτιμώμενη επιλογή της Τουρκίας – Σημείο καμπής η ρωσική εισβολή

Η Ελλάδα είναι «σταθερά υπέρ του διαλόγου για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, αυτή δεν είναι πάντα η προτιμώμενη επιλογή από την πλευρά του μεγάλου μας γείτονα, της Τουρκίας» τόνισε ο Νίκος Δένδιας σε ομιλία του στην Έδρα Ελληνικών Σπουδών του πανεπιστημίου Jawaharlal Nehru (JNU) στο Νέο Δελχί, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

«Η προώθηση και ο σεβασμός της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, της UNCLOS, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την ενίσχυση της σταθερότητας σε Ινδο-Ειρηνικό και Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών. Όπως τόνισε, αυτό είναι «κοινή πεποίθηση» της Ελλάδας και της Ινδίας και τόνισε πως και οι δύο χώρες «είναι προσανατολισμένες προς τους ωκεανούς και τη θάλασσα ως χώρο που εγγυάται την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ χωρών και ανθρώπων».

Η UNCLOS, σημείωσε, «είναι ζωτικής σημασίας για έναν πραγματικά ελεύθερο και ανοικτό Ινδο-Ειρηνικό. Την περιοχή που θα διαμορφώσει την πορεία της παγκόσμιας πολιτικής τα επόμενα χρόνια».

«Η Ελλάδα, τηρώντας τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, χαιρετίζει την “Πρωτοβουλία της Ινδίας για τον Ινδικό Ειρηνικό Ωκεανό”. Έχω τη σταθερή πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί να συνεργαστεί με την Ινδία στην προσπάθειά της για έναν ευημερούντα, ειρηνικό και βασισμένο σε κανόνες Ινδο-Ειρηνικό», υπογράμμισε και υπενθύμισε πως η Ελλάδα είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο και ένας πραγματικός υποστηρικτής της βασισμένης σε κανόνες τάξης της θάλασσας.

«Μιλώντας σήμερα για το Διεθνές Δίκαιο, η ρωσική στρατιωτική εισβολή κατά της Ουκρανίας σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής. Αναβιώνει τους εφιάλτες των διακρατικών πολέμων και των σφαιρών επιρροής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

Επεσήμανε ακόμη ότι ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας όλων των κρατών, καθώς και η αποχή από τη χρήση -ή την απειλή χρήσης- βίας στις διεθνείς σχέσεις, αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και βασικούς πυλώνες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

