Πόλεμος στην Ουκρανία: Βίντεο από τη στιγμή που εκτοξεύονται ρωσικοί πύραυλοι από τη Σεβαστούπολη

Με κάθε τρόπο οι Ρώσοι επιχειρούν να πλήξουν την ουκρανική επικράτεια. Με αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις, ακόμη και με τανκς στους δρόμους, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Μαριούπολης.

Προτού η ρωσική εισβολή συμπληρώσει ένα μήνα από την ημερομηνία έναρξής της, τα χτυπήματα συνεχίζονται. Τον γύρο των κοινωνικών δικτύων κάνει το βίντεο που δείχνει σύγχρονους πυραύλους cruise να εκτοξεύονται -υς Ρώσους από τη Σεβαστούπολη που βρίσκεται υπό κατοχή.

The launch of #Russian cruise missiles from occupied #Sevastopol pic.twitter.com/PnsrMXWWNk

