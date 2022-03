Συρία: Τα παιδιά ξένων τζιχαντιστών σε καταυλισμούς οδεύουν να μείνουν εκεί τριάντα χρόνια

Ο επαναπατρισμός των παιδιών ξένων τζιχαντιστών που κρατούνται σε καταυλισμούς στη βορειοανατολική Συρία θα πάρει τριάντα χρόνια με τον τρέχοντα ρυθμό, προειδοποιεί σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children («Σώστε τα παιδιά»).

Η έκκληση της ΜΚΟ να επιταχυνθούν οι επαναπατρισμοί των παιδιών δημοσιοποιείται κατά την τρίτη επέτειο από την πτώση στη Συρία του «χαλιφάτου» της επίφοβης τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), η οποία ηττήθηκε κυρίως χάρη στις συριακές κουρδικές δυνάμεις με τη βοήθεια διεθνούς συνασπισμού υπό τη διοίκηση των ΗΠΑ.

«Αν οι επαναπατρισμοί συνεχιστούν με τον τρέχοντα ρυθμό, θα χρειαστούν 30 χρόνια προτού τα ξένα παιδιά που είναι παγιδευμένα στους καταυλισμούς (…) της βορειοανατολικής Συρίας να επιστρέψουν στις χώρες τους», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Save the Children.

MEDIA RELEASE: Three years after the fall of Bahgouz, innocent Australian children remain stuck in camps in North East #Syria.

At the current rate, it would take 30 years to repatriate all foreign children from Al Hol and Roj camps. #auspol #STOPTHEWARONCHILDREN pic.twitter.com/tWyVeZNie0

— Save the Children Australia News (@SaveAusNews) March 23, 2022