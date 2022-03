Η συμφωνία ΗΠΑ και Ευρώπης για την ενεργειακή απεξάρτηση από την Ρωσία

Η κυβέρνηση Μπάιντεν και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία με στόχο τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από τις ρωσικές πηγές ενέργειας, καθώς οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους επιδιώκουν να απομονώσουν περαιτέρω τη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου Τζο Μπάιντεν, Τζέικ Σάλιβαν, δήλωσε ότι η συμφωνία θα ανακοινωθεί την Παρασκευή. Προορίζεται να εξασφαλίσει προμήθειες αμερικανικού φυσικού αερίου και υδρογόνου για την Ευρώπη, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο που γνωρίζει τα σχέδια.

«Μια σημαντική προτεραιότητα τόσο για τον πρόεδρο όσο και για τους Ευρωπαίους συμμάχους του είναι να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης - ρωσικό αέριο, και ο πρακτικός οδικός χάρτης για το πώς να γίνει αυτό — ποια βήματα πρέπει να ληφθούν, τι μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνεισφέρου, και αυτό που πρέπει να κάνει η ίδια η Ευρώπη», είπε ο Σάλιβαν στους δημοσιογράφους στο Air Force One την Τετάρτη.

«Αυτό έχει γίνει αντικείμενο έντονης συζήτησης τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες», είπε ο Σάλιβαν, «και θα έχουμε περισσότερα να πούμε για αυτό το θέμα».

Πρότεινε ότι θα δοθεί έμφαση στη διαφοροποίηση των ευρωπαϊκών προμηθειών φυσικού αερίου. «Μπορείτε να περιμένετε ότι οι ΗΠΑ θα αναζητήσουν τρόπους για να αυξήσουν τις προμήθειες LNG, να αυξήσουν τις προμήθειες LNG στην Ευρώπη, όχι μόνο με την πάροδο των ετών, αλλά και κατά τη διάρκεια των μηνών», είπε.

Ο Μπάιντεν ταξιδεύει στις Βρυξέλλες για συναντήσεις για τον πόλεμο της Ουκρανίας με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, της Ομάδας των Επτά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Θα ταξιδέψει στην Πολωνία την Παρασκευή για να δείξει την υποστήριξη των ΗΠΑ στους συμμάχους του ΝΑΤΟ που βρίσκονται πιο κοντά στη Ρωσία.

Energy policy is also security policy.



With REPowerEU we have set the way forward.



Tomorrow I will discuss with @POTUS how to prioritize LNG deliveries from 🇺🇸 to 🇪🇺 in the coming months.



We are aiming to have a commitment for additional supplies for the next two winters. pic.twitter.com/xK8DnWHPxT