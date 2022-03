Στις Βρυξέλλες με τον πρωθυπουργό στη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Νίκος Δένδιας

Τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, συνόδευσε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της έκτακτης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες για την Ουκρανία.

Το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε από εδώ είναι ότι η συμμαχία είναι ενωμένη ως προς την υποστήριξή της στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρωθυπουργός, προσερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, εκφράζοντας ελπίδα ότι η Ρωσία δεν θα κάνει χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία. Πρόσθεσε πως «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για αυτό το ενδεχόμενο».

Την περαιτέρω ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ με 40.000 στρατιώτες και της Ουκρανίας με αμυντικά και αντιπυραυλικά συστήματα ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ. «Ο λαός της Ουκρανίας έχει δείξει θάρρος και αποφασιστικότητα παλεύοντας για την ελευθερία και το μέλλον του. Τους στηρίζουμε» επισήμανε.

Συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ – Along with @PrimeministerGR at the extraordinary NATO Summit. pic.twitter.com/JasxGFQDs5

