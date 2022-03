Τεράστια έκρηξη στη Σαουδική Αραβία κοντά στις εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής Aramco

Τεράστια έκρηξη σημειώθηκε στη Σαουδική Αραβία λίγες ημέρες αφότου οι αντάρτες είχαν επιτεθεί σε άλλη αποθήκη πετρελαίου.

Αυτή τη φορά, η νέα έρηξη καταγράφηκε, πιθανότατα και πάλι -υς αντάρτες Χούθι, κοντά στις εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής Aramco.

Οι υπεύθυνοι της Formula 1 δήλωσαν θα παρακολουθούν στενά την κατάσταση για να αποφασίσουν εάν θα διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας της σεζόν.

Πυκνός μαύρος καπνός φάνηκε στον ουρανό κοντά στην πίστα, καθώς βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν φλόγες κοντά στις εγκαταστάσεις της Aramco.

You can see the black smoke here in the distance. The excellent @flightradar24 shows flights being held in formation around Jeddah. pic.twitter.com/d2JMxVgphY

