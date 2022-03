ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει τις χθεσινές επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας

Η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο, με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, τη χθεσινή σειρά επιθέσεων με στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές αμάχων.

«Τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν σαφώς το Διεθνές Δίκαιο και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών.

#Greece condemns in the strongest terms yesterday’s series of attacks targeting energy facilities in #SaudiArabia and putting at risk the lives of civilians. Such actions clearly violate International Law and compromise security & stability in the region pic.twitter.com/evRNkbgnDZ

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 26, 2022