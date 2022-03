Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους του Λονδίνου για να στηρίξουν τους Ουκρανούς

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο Λονδίνο για να στηρίξουν τους Ουκρανούς, έναν μήνα μετά την εισβολή στη χώρα τους από τη Ρωσία, με τον δήμαρχο της βρετανικής πρωτεύουσας να ασκεί κριτική στις ενέργειες της κυβέρνησης προς τους πρόσφυγες.

Το πλήθος κρατούσε ουκρανικές σημαίες, αλλά και πλακάτ όπου αναγραφόταν η φράση «Ειρήνη στην Ουκρανία», ενώ φώναζε συνθήματα υπέρ του τερματισμού του πολέμου.

Trafalgar Square. Russians should support Ukrainians and maintain peace. Putin is a dictator and he does not represent Russia. #london #ukraine #russia pic.twitter.com/V6fpQPl0tA

— Alexey Gusev (@Alexey1789) March 26, 2022