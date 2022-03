Aπό το Πακιστάν και το Ιράν στην Ελλάδα – Το όνειρο για το εστιατόριο και το πρόγραμμα της IRC Hellas

Ο πακιστανικής καταγωγής Ιτζάζ σχεδιάζει να αξιοποιήσει τη γνώση του για τα μπαχαρικά της Ανατολής και να φτιάξει ένα βίγκαν εστιατόριο για όλους. Ο Βαχίντ - Ιράν ονειρεύεται το δικό του εστιατόριο, όπου θα συνδυάζονται αρμονικά ελληνικές, περσικές και αραβικές γεύσεις.

Ο χώρος της εστίασης αποτελεί για αρκετούς πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα το πεδίο, στο οποίο θέλουν να απασχοληθούν ή ακόμα και να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση. Ο Ιτζάζ και ο Βαχίντ είναι δύο -υς επίδοξους επιχειρηματίες, που ελπίζουν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.

«Η πλειοψηφία των προσφύγων και μεταναστών βρίσκουν δουλειά στην εστίαση και τον τουρισμό, κυρίως γιατί αυτοί οι δύο τομείς δεν χρειάζονται τόσο ανεπτυγμένες γλωσσικές δεξιότητες», εξηγεί στο - η Αναστασία Σικιαρίδη, υπεύθυνη προγραμμάτων ένταξης και απασχόλησης στην IRC Hellas. «Στα προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης εμφανίζεται συνέχεια ως ιδέα η δημιουργία εστιατορίων, κυρίως γιατί οι πρόσφυγες και μετανάστες έχουν επαγγελματική εμπειρία στην εστίαση, στην Ελλάδα και τις χώρες τους, αλλά και γιατί πολλοί λαοί έχουν κοινή κουλτούρα με τους Έλληνες στο θέμα του φαγητού», προσθέτει η κ. Σικιαρίδη.

Η IRC Hellas σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, υλοποιούν το πρόγραμμα επιχειρηματικής κατάρτισης «Craft your Business», με την υποστήριξη του Ιδρύματος Citi, το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος «Resilient Futures». Το «Resilient Futures» υλοποιείται στην Ελλάδα και άλλες έξι χώρες: τη Γερμανία, το Μεξικό, το Καμερούν, τη Νιγηρία, τον Λίβανο και την Ιορδανία. Στην Ελλάδα έχουν υποστηριχθεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 900 αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, μετανάστες και ευάλωτοι Έλληνες ηλικίας 18-35 ετών.

Στον πιο πρόσφατο κύκλο του προγράμματος οκτώ νέα άτομα από διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων ο Ιτζάζ και ο Βαχίντ, αφού ολοκλήρωσαν δύο εκπαιδευτικούς κύκλους του προγράμματος επιχειρηματικής κατάρτισης «Craft your Business», παρουσίασαν τις ιδέες τους σε διαγωνισμό επιχειρηματικότητας (Pitching Competition), ενώπιον κριτικής επιτροπής αποτελούμενης από επαγγελματίες του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας. Στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες διεκδικούν ένα συμβολικό χρηματικό έπαθλο και εξατομικευμένη υποστήριξη για την υλοποίηση της ιδέας τους. Ο Βαχίντ βραβεύτηκε για την ιδέα του και ο Ιτζάζ πήρε πολύ θετικά σχόλια και την υποστήριξη των κριτών για εύρεση χρηματοδότησης.

Ο Βαχίντ Χαρίρι βρίσκεται τα τελευταία δυόμισι χρόνια στην Ελλάδα. Όταν έφυγε από την πατρίδα του το Ιράν αποφάσισε να αφήσει πίσω και την καριέρα που είχε κάνει ως τότε ως μηχανικός αυτοκινήτων. Στην Ελλάδα άρχισε να δουλεύει σε κουζίνες εστιατορίων και συνειδητοποίησε ότι ήταν ένας χώρος που του ταιριάζει. Έτσι, αποφάσισε να σχεδιάσει το δικό του εστιατόριο, όπου θα προσφέρει παραδοσιακά ελληνικά φαγητά, όπως ο μουσακάς και τα γεμιστά, καθώς και περσικές γεύσεις και αραβικά πιάτα. «Αισθάνομαι ότι οι πελάτες στην Αθήνα χρειάζονται ένα τέτοιο εστιατόριο και όταν ικανοποιείς τις ανάγκες κάποιου, νιώθεις ότι δίνεις αξία στους γύρω σου», επισημαίνει στο -. Όταν έμαθε για το πρόγραμμα επιχειρηματικής κατάρτισης, εξηγεί, αποφάσισε να συμμετάσχει για να μάθει περισσότερα για το χώρο των επιχειρήσεων και να καταφέρει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Η γνώση γύρω από τις επιχειρήσεις ήταν που ώθησε και τον Ιτζάζ Αχμέτ ή Άγγελο, όπως τον φωνάζουν οι φίλοι του, να πάρει μέρος στο ίδιο πρόγραμμα. Ο Ιτζάζ έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά καθώς οι γονείς του είναι - Πακιστάν, γνωρίζει πολλά για τα μπαχάρια της Ανατολής. «Στο Πακιστάν και την Ινδία η πλειοψηφία των κατοίκων είναι βίγκαν, όχι από επιλογή, αλλά γιατί το κρέας είναι ακριβό, οπότε έχουν εξελίξει αυτή την κουζίνα χρησιμοποιώντας πολλά μπαχαρικά», εξηγεί.

Ο χώρος της εστίασης είναι γνώριμος για εκείνος, καθώς δουλεύει τα τελευταία χρόνια. Αποφάσισε λοιπόν να δημιουργήσει το δικό του βίγκαν εστιατόριο, το οποίο όμως θα απευθύνεται σε όλους και θα στοχεύει πάνω από όλα στην υγιεινή διατροφή. «Έχω πολλούς βίγκαν φίλους και το πρόβλημα όταν συναντιόμαστε είναι το πώς θα βρούμε ένα εστιατόριο, στο οποίο θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι», παρατηρεί. Το εστιατόριο, προσθέτει, θα διαμορφωθεί με οικολογικές λύσεις, θα χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν λιγότερο πλαστικό και η επίπλωση θα βασίζεται στη μεταποίηση χρησιμοποιημένων παλετών. «Δεν είναι απλά μια επιχειρηματική ιδέα, περισσότερο είναι ένας τρόπος έκφρασης, γιατί όλες οι μικρές επιχειρήσεις εκθέτουν ένα μέρος του χαρακτήρα των ιδιοκτητών τους», λέει χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα «Resilient Futures» απαρτίζεται από δύο πυλώνες: εργασιακή συμβουλευτική και επιχειρηματικότητα. Η εργασιακή συμβουλευτική είναι εξατομικευμένη και περιλαμβάνει χαρτογράφηση των αναγκών του ωφελούμενου και κατάρτιση πλάνου δράσης για εύρεση εργασίας. Ο δεύτερος πυλώνας «Craft your Business» αφορά σε πρόγραμμα κατάρτισης πάνω στις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας.

Όπως επισημαίνει η επικεφαλής της IRC Hellas, Δήμητρα Καλογεροπούλου, «στο πλαίσιο των προσφυγικών ροών από τη μια υπάρχουν οι ανάγκες για άσυλο και υποδοχή και από την άλλη υπάρχει η ανάγκη ένταξης των ανθρώπων που έρχονται στη νέα κοινωνία. Ένα σημαντικό μέρος της ενταξιακής διαδικασίας είναι η εργασιακή ένταξη. Η IRC έχοντας διεθνή εμπειρία στα θέματα της ένταξης αποφάσισε να ξεκινήσει τέτοιου είδους προγράμματα. Ωστόσο, δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν ανάγκες και στην υποδοχή και το άσυλο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Αναστασία Σικιαρίδη, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης επάνω στην επιχειρηματικότητα έχουν λάβει υποστήριξη περίπου 500 άτομα και έχουν προκύψει τελικά 40 επιχειρηματικές ιδέες. Όπως προσθέτει, πάντως, «τα αποτελέσματα του προγράμματος δεν μετριούνται μόνο σε αριθμούς. Οι ωφελούμενοι αρχίζουν να σκέφτονται με τους όρους του επιχειρείν, κάτι που είναι δύσκολο ειδικά όταν είσαι μετανάστης ή πρόσφυγας και προσπαθείς να επιβιώσεις και να γίνεις οικονομικά ανεξάρτητος σε μια νέα χώρα. Επίσης, αναπτύσσουν και πολλά soft skills, όπως οι έννοιες της ομαδικότητας, της στοχοθεσίας και της ενδυνάμωσης».

Διαβάστε ακόμη

Οι Γερμανοί που μεταμορφώνουν το ιστορικό κτίριο του ΔΟΛ στη Χρήστου Λαδά (pics)

Λέον Αβιγκάδ: Ο Ισραηλινός με τα μεγάλα σχέδια για την Ελλάδα – Ήδη «τρέχει» 15 νέα ξενοδοχεία

Κουστώ: Η κληρονομιά του διασημότερου Γάλλου εξερευνητή του 20ου αιώνα, η δεύτερη σύζυγος και οι αγωγές