Βίντεο από τη Χαντέρα του Ισραήλ δείχνει δύο «τρομοκράτες» να ανοίγουν πυρ με αυτόματα όπλα σε πολυσύχναστο δρόμο

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σε μια «τρομοκρατική» επίθεση απόψε στην ισραηλινή πόλη Χαντέρα (βόρεια), έγινε γνωστό -υς διασώστες και την αστυνομία, που είπε ότι σκότωσε τους δράστες.

«Δύο Ισραηλινοί σκοτώθηκαν σε μια τρομοκρατική επίθεση στη Χαντέρα», που βρίσκεται μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Χάιφας, ανέφερε, σε ένα σύντομο μήνυμα, η υπηρεσία Magen David Adom, το ισοδύναμο στο Ισραήλ του Ερυθρού Σταυρού, προσθέτοντας πως παρείχε φροντίδα σε έξι ανθρώπους για τραύματα που συνδέονται με το περιστατικό.

«Δύο τρομοκράτες άνοιξαν πυρ προς αστυνομικούς, προκαλώντας τον θάνατο δύο περαστικών», έγινε γνωστό από την ισραηλινή αστυνομία, που διευκρίνισε πως οι ειδικές δυνάμεις σκότωσαν τους δύο δράστες.

Οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας στη Χαντέρα, τις οποίες μετέδωσαν τα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα, δείχνουν δύο άνδρες να ανοίγουν πυρ με αυτόματα όπλα σε έναν δρόμο, όπου κυκλοφορούν αυτοκίνητα, προτού κατευθυνθούν προς το πεζοδρόμιο. Στο σημείο, στη Χαντέρα, ένας δημοσιογράφος του AFP είδε ένα πτώμα να κείτεται στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο

While UAE, Egypt, Morocco and Bahrain are in Israel paving the way to a peaceful future, a terror attack happened in Hadera 30 minutes ago. Multiple critical injuries reported. pic.twitter.com/eDCR55vN8s

— The Mossad: The Social Media Account (@TheMossadIL) March 27, 2022