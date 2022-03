Ο ελληνόκτητος στόλος έσπασε το φράγμα των 355 εκατ. dwt

Νέο ρεκόρ κατέγραψε ο ελληνόκτητος στόλος, του οποίου η χωρητικότητα έσπασε το φράγμα των 335 εκατ. dwt για πρώτη φορά στην ιστορία. Σύμφωνα με στοιχεία της IHS Markit, για λογαριασμό του Greek Shipping Cooperation Committee, την 1η Μαρτίου 2022, ο ελληνόκτητος στόλος αποτελούνταν από 4.140 πλοία (άνω των 1.000 gt) μεταφορικής ικανότητας 355.342.694 dwt.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Μάρτιο του 2021 ο ελληνόκτητος στόλος αριθμούσε 4.038 πλοία συνολικής μεταφορικής ικανότητας ίσης με 350.465.999 dwt. Συνεπώς, σε σύγκριση με πέρσι ο ελληνόκτητος στόλος αυξήθηκε κατά 102 πλοία χωρητικότητας 4,9 εκατ. dwt. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν και 167 υπό παραγγελία πλοία συνολικής μεταφορικής ικανότητας 16,3 εκατ. dwt.

Ωστόσο, ο υπό ελληνική σημαία στόλος μειώθηκε κατά 14 πλοία συνολικής χωρητικότητας 2,7 εκατ. dwt σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021. Σήμερα, 570 πλοία χωρητικότητας 59,6 εκατ. dwt φέρουν την ελληνική. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελληνικό νηολόγιο συνιστά το τέταρτο κορυφαίο νηολόγιο παγκοσμίως σε όρους dwt.

Τέλος, η μέση ηλικία του ελληνόκτητου στόλου είναι ίση με 12,3 έτη (έναντι 14,7 που είναι η μέση ηλικία του παγκόσμιου στόλου). Ακόμη, ο υπό ελληνική σημαία στόλος έχει μέση ηλικία ίση με 14,2 έτη, παραμένοντας κι εκείνος υπό της μέσης ηλικίας του παγκόσμιου στόλου.

- GSCC: GREEK CONTROLLED SHIPPING – March 2022 (An information paper, based on data provided to the GSCC by IHS Markit)