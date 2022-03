Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο ΟΗΕ κατηγορεί τη Ρωσία πως προκαλεί «παγκόσμια επισιτιστική κρίση»

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Ρωσία κατηγορήθηκε χθες Τρίτη πως προκάλεσε «παγκόσμια επισιτιστική κρίση», ήγειρε κίνδυνο «λιμού» εξαπολύοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον «σιτοβολώνα της Ευρώπης».

Ο ρώσος πρόεδρος «Βλαντίμιρ Πούτιν άρχισε αυτόν τον πόλεμο. Δημιούργησε αυτή την παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Και είναι αυτός που μπορεί να την σταματήσει», υποστήριξε η δεύτερη τη τάξει της διπλωματίας των ΗΠΑ, η Γουέντι Σέρμαν, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του ΣΑ αφιερωμένης στην ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία.

Για την αμερικανίδα υφυπουργό Εξωτερικών «η Ρωσία και ο πρόεδρος Πούτιν φέρουν ακέραιη την ευθύνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις συνέπειες αυτού του πολέμου στην παγκόσμια διατροφική ασφάλεια».

The facts are clear. Putin’s war is preventing grain from leaving Ukraine. The ceaseless bombardment of Ukraine’s cities and critical infrastructure is directly responsible for creating one of the fastest-growing humanitarian crises in recent decades. pic.twitter.com/9bmQhpxEo0

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) March 29, 2022