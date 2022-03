Epsilon Net: Οι ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς και ο στόχος των 75 εκατ. ευρώ

Μετά από μια χρονιά-ορόσημο στην πορεία της, όπως έχει χαρακτηρίσει το 2021 ο επικεφαλής της Epsilon Net Ιωάννης Μίχος, η εισηγμένη προσδοκά ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και για το τρέχον έτος.

Πέρα από την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 133% πέρσι (σε 50,51 εκατ. ευρώ, από 21,70 εκατ. ευρώ το 2020 και 17,98 εκατ. ευρώ το 2019) και με Καθαρά Κέρδη μετά φόρων 10,78 εκ. ευρώ (+ 222%), η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι το 2022 οι ενοποιημένες πωλήσεις θα κάνουν «άλμα» πάνω -ν πήχη των 75 εκατ. ευρώ, σε μια εποχή που ο κλάδος της πληροφορικής ζει «μεγάλες μέρες». Γίνεται λόγος, δηλαδή, ακόμα και για προοπτικές υπερτριπλασιασμού μεγεθών μέσα σε μια διετία!

Η Epsilon Net πρωτοστάτησε, παράλληλα, στο «μέτωπο» των εξαγορών. Παρόλα αυτά, οι επενδυτικές κινήσεις που προηγήθηκαν δεν αποτυπώνονται στο σύνολο τους στα αποτελέσματα του 2021, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει μια ακόμα μεγαλύτερη δυναμική…

Όπως τονίσθηκε κατά την διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Epsilon Net προς τους αναλυτές -ν Ιδρυτή, Πρόεδρο Δ.Σ. και CEO κ. Μίχο και άλλα στελέχη τα +25 εκατ. ευρώ αναμένεται να προστεθούν φέτος στον τζίρο της τόσο από την ισχυρή οργανική ανάπτυξη του ομίλου, όσο και από την πλήρη συμμετοχή των εταιρειών που εξαγοράσθηκαν ή ίσως και από νέες εξαγορές.

Το 1ο τρίμηνο του 2022 άρχισε καλά και επιβεβαιώνει τις προβλέψεις, με το περιθώριο EBITDA να κυμαίνεται σε επίπεδα άνω του 30% επί του κύκλου εργασιών.

Ως προτεραιότητα της η Epsilon Net θέτει για το 2022 την αξιοποίηση των μεγάλων ευκαιριών τις οποίες προσφέρει η ελληνική αγορά και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της εγχώριας οικονομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και επιταχύνθηκε από την πανδημία, καθώς για παράδειγμα ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων «πιέζεται» να επενδύσει στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων του, όσα δεν …επένδυσε στα χρόνια της κρίσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι μεσαίες ή μεγάλες από αυτές διαθέτουν απαρχαιωμένο λογισμικό σε ποσοστό 35% και περίπου το ίδιο ισχύει για τις μικρές προς μεσαίες.

Στις δε πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες το 20% καταφεύγει σε παλαιά τεχνολογικά συστήματα και το 45% δεν χρησιμοποιεί λύσεις μηχανογράφησης… Προσδοκίες για τον κλάδο του επιχειρησιακού λογισμικού δημιουργούν και οι επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η Epsilon Net ως leader της αγοράς των λογιστικών γραφείων που υποστηρίζουν περισσότερες από 750.000 πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με μερίδιο άνω του 75%, θέλει να διατηρήσει πρωτεύοντα ρόλο στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα…

«Το παιχνίδι τώρα αρχίζει»

«Το παιχνίδι τώρα αρχίζει», είπε κάποια στιγμή χαρακτηριστικά ο Ιωάννης Μίχος και σε άλλο σημείο των τοποθετήσεων του εξήγησε:

«Θα αναφέρω κάποια points που περιγράφουν τον επιτυχημένο δρόμο που έχουμε ακολουθήσει ως τώρα, αλλά και το πως θα πετύχει η στρατηγική μας σήμερα και στο μέλλον.

Όλα αυτά που συζητάμε, είναι αποτέλεσμα βαθιάς γνώσης και των επενδύσεων μας στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό. Μυστικά της επιτυχίας μας αποτελούν το business model μας, η φιλοσοφία και η κουλτούρα μας, η ολιστική προσέγγιση της αγοράς και οι all in one λύσεις που μπορούμε παρέχουμε στους πελάτες μας.

«Χτίζουμε» ένα οικοσύστημα και μια δυνατή σχέση μαζί τους!».

Ο κ. Μίχος μίλησε για ένα «παζλ» κινήσεων και σχολίασε την ισχυρή οικονομική θέση της εταιρείας κάνοντας αναφορά και στο DNA της, λέγοντας ότι «…ξεκίνησε πριν από χρόνια - μηδέν και προχωρούσαμε πάντα ανάλογα με τις δυνάμεις που διαθέταμε. Η αγορά αλλάζει και μας έδωσε την ευκαιρία να είμαστε πρωταγωνιστές. Θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται με βάση τις ανάγκες των πελατών, τους οποίους θα προσελκύσουμε βήμα-βήμα . Το ταξίδι συνεχίζεται.».

Η Epsilon Net παρέμεινε αυτοχρηματοδοτούμενη ως προς τις περισσότερες από τις επενδύσεις της, υπογράμμισε, παρότι προηγήθηκε η πολυετής οικονομική κρίση…

Με προσεκτικά βήματα, ταυτόχρονα, η Epsilon Net θα επιδιώξει την επέκταση των δραστηριοτήτων της και γεωγραφικά στο εξωτερικό, ενδεχομένως με κάποιες νέες συμπληρωματικές εξαγορές που θα πραγματοποιηθούν εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είτε στα Βαλκάνια, είτε σε άλλες περιοχές της Ευρώπης (ή και στην Ελλάδα) και είτε θα προσθέτουν μια νέα υπηρεσία ή θα δώσουν πρόσβαση σε κάποιες καθετοποιημένες αγορές…

O διευθυντής ανάπτυξης της Epsilon Net, Φώτης Ρωμούδης, επισήμανε ότι σε μια εξαγορά προέχουν παράμετροι όπως η φιλοσοφία των στελεχών μιας εταιρείας και η καλή γνώση του τομέα τους. «Ο μεγάλος στόχος, ωστόσο, είναι να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που αναδύονται από την ελληνική αγορά», διευκρίνισε ταυτιζόμενος με τα λόγια του CEO του ομίλου…

Τα projects του δημοσίου δεν συμπεριλαμβάνονται στους άμεσους στόχους της Epsilon Net, αν και συμμετέχει σε διαγωνισμούς μέσω της SingularLogic και το βάρος των δραστηριοτήτων της πέφτει στον ιδιωτικό.

Εξαγορές και στελέχη

Η διείσδυση στην αγορά των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με επίκεντρο τον τομέα του επιχειρησιακού λογισμικού, τις εφαρμογές λογισμικού μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Payroll & HRM Systems) και τις λύσεις, όπως το «Digital Accounting», που απευθύνεται προς τα λογιστικά γραφεία και τους λογιστές – φοροτεχνικούς ανήκουν στο core αντικείμενο της Epsilon Net.

Η πρόσφατη εξαγορά του πλειοψηφικού ποσοστού της PCS (88%) σήμανε την δυναμική είσοδο του ομίλου στον τομέα του Fintech, ενώ την ζήτηση για προϊόντα και εφαρμογές χρηματοοικονομικής τεχνολογίας αύξησε η απόφαση της ΑΑΔΕ να καταστήσει υποχρεωτική την εφαρμογή ηλεκτρονικών βιβλίων, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την αντίστοιχη διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων (MyData) προς τις επιχειρήσεις…

Μετά την επιτυχή λειτουργική ενσωμάτωση των στρατηγικών εξαγορών των εταιρειών Data Communication, SingularLogic (από κοινού με την Space Hellas) και τη δημιουργία της Epsilon SingularLogic, η Epsilon Net to 2021 εξαγόρασε πλειοψηφικά ποσοστά στις Technolife, iQom, PCS και αρχές του 2022 εισήλθε και στο χώρο του λογισμικού για φαρμακεία και φαρμακαποθήκες, μέσω της CSA.

Μέσω και των εταιρειών που εξαγόρασε η Epsilon Net ως όμιλος έχει δραστηριότητες σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Κύπρος, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, αλλά και η Πολωνία, στον ξενοδοχειακό κλάδο, με την hoteliga. Όσο για τις δυσκολίες στην εύρεση επαρκούς αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού από τις ελληνικές εταιρείες του κλάδου, σε συνάρτηση με τον μεγάλο όγκο έργων, ο κ. Μίχος παρέπεμψε στην Ακαδημία του ομίλου και στην εκπαίδευση της νέας γενιάς στελεχών:

«Η φιλοσοφία μας, μας δίνει το αβαντάζ για να βρούμε το καλύτερο δυναμικό και στο μέλλον. Μας βοηθούν οι καλές επαφές με τα Πανεπιστήμια, όπως και ότι έχουμε βραβευθεί ως καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα».

