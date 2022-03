Έτοιμος ο εναλλακτικός μηχανισμός για την αποφυγή του SWIFT μεταξύ Ρωσίας-Ινδίας

Η Ινδία και η Ρωσία, εν μέσω δυτικών κυρώσεων, ολοκλήρωσαν τις εργασίες για μια πλατφόρμα συναλλαγών που θεωρείται εναλλακτική λύση στο διεθνές τραπεζικό σύστημα SWIFT, όπως αναφέρετε στους Economic Times (ΕΤ) οι οποίοι επικαλούνται δικές τους πηγές.

Η ανακοίνωση έρχεται την μέρα που ο Σεργκέι Λαβρόφ αναμένεται να επισκεφθεί το Νέο Δελχί, μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Πεκίνο Τρίτη και Τετάρτη. Η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα της Ρωσίας VEB και η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας (RBI) έχουν πιθανότατα οριστικοποιήσει μια εναλλακτική πλατφόρμα συναλλαγών για τη διευκόλυνση του διμερούς εμπορίου, αφού οι δυτικές κυρώσεις εμπόδισαν την πρόσβαση της Μόσχας στην παγκοσμίως χρησιμοποιούμενη τραπεζική πλατφόρμα SWIFT, δήλωσαν στους ET δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το νέο σύστημα πληρωμών θα εγκατασταθεί πιθανότατα στην έδρα τόσο της RBI όσο και της VEB, η τελευταία είναι επίσης γνωστή παγκοσμίως ως State Development Cooperation.

«Η Ινδία προσέφερε έναν αριθμό τέτοιων πλατφορμών συναλλαγών από τις οποίες οι ρωσικές αρχές αποδέχθηκαν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο δικτύου», δήλωσε ένα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα.

Το νέο σύστημα είναι πιθανό να τεθεί σε εφαρμογή εντός μιας εβδομάδας.

Η VEB και η RBI δεν απάντησαν στα ερωτήματα που απέστειλαν οι ΕΤ.

Το σύστημα, το οποίο θεωρείται ως εναλλακτική λύση στο SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) με έδρα το Βέλγιο, είναι πιθανό να διασφαλίσει την απρόσκοπτη μεταφορά εγγράφων εισαγωγής ή εξαγωγής για συναλλαγές ρουπίας-ρουβλίου που διακανονίζονται μέσω του λογαριασμού χρέους ρουπίας.

Η VEB είναι η τράπεζα που έχει οριστεί από τη Μόσχα και διατηρεί αυτόν τον λογαριασμό στην RBI.

Εάν μια ρωσική εισαγωγική εταιρεία λάβει ένα φορτίο από έναν Ινδό εξαγωγέα, η VEB (υποθέτοντας ότι είναι η τράπεζα του εισαγωγέα) λαμβάνει ρούβλια ή δολάρια που αντιστοιχούν στην αξία -ν τοπικό εισαγωγέα της. Στη συνέχεια ενημερώνει την RBI να χρεώσει το ίδιο ποσό ρουβλίων - λογαριασμό χρέους σε ρουπίες και να το πιστώσει στην ινδική τράπεζα του εξαγωγέα μόλις η αποστολή παραληφθεί στη Ρωσία.

Όλα αυτά τα σχετικά έγγραφα δημιουργούνταν προηγουμένως μέσω του SWIFT, το οποίο είναι πλέον εκτός ορίων για τους Ρώσους δανειστές λόγω των οικονομικών κυρώσεων.

«Τα έγγραφα και οι πληρωμές μπορούν να ανταλλάσσονται μέσω αυτού του λογισμικού, το οποίο θεωρείται ως εναλλακτική λύση στο SWIFT σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε στέλεχος με γνώση του θέματος.

Στους 10 μήνες του FY22, οι εξαγωγές της Ινδίας με τη Ρωσία ανήλθαν σε 2,85 δισ. δολάρια, έναντι εισαγωγών αξίας 7,90 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της Bank of Baroda Economic Research.

Ενώ οι πληρωμές έχουν κολλήσει και από τις δύο πλευρές, οι ενέγγυες πιστώσεις που εκδίδονται από οποιαδήποτε τράπεζα για λογαριασμό του εισαγωγέα αντιμετωπίζουν τεχνικά εμπόδια ελλείψει εγγράφων αποστολής, δήλωσαν οι έμποροι.

Το τσάι, ο χάλυβας, το ρύζι και τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι μερικά από τα εμπορεύματα που εξάγονται στη Ρωσία. Ο αμυντικός εξοπλισμός είναι ένας βασικός τομέας προϊόντων για τις εισαγωγές.

Ενώ οι Ινδοί εξαγωγείς διαμαρτύρονται για τη μη λήψη πληρωμών, οι Ρώσοι εισαγωγείς ενδέχεται να μεταφέρουν τις παραγγελίες στην Ταϊλάνδη ή την Κίνα, εάν δεν τεθεί γρήγορα σε εφαρμογή ένας εναλλακτικός μηχανισμός.

Ορισμένες μεγάλες ρωσικές τράπεζες με παρουσία στην Ινδία είναι η VTB, η Sberbank και η Gazprombank.

Οι αξιωματούχοι της ρωσικής κεντρικής τράπεζας αναμένεται να συναντηθούν με τους ομολόγους τους από την RBI για να δημιουργήσουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα συμβάλει στη διατήρηση του διμερούς εμπορίου και των τραπεζικών εργασιών παρά τις παγκόσμιες κυρώσεις κατά της Μόσχας, ανέφερε ο ET στις 30 Μαρτίου. Είναι επίσης πιθανό να εργαστούν για τη δημιουργία ενός ειδικού μηχανισμού πληρωμών για τη διευκόλυνση των ενεργειακών αγορών της Ινδίας από τη Ρωσία, ανέφερε το δημοσίευμα.

Η προτεινόμενη συνάντηση των αξιωματούχων των δύο κεντρικών τραπεζών είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, δήλωσε πηγή.