Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι αρχές κατηγορούν τον στρατό της Ρωσίας πως χρησιμοποίησε οβίδες φωσφόρου στη Μαρίνκα

Οι ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ότι χρησιμοποίησαν οβίδες φωσφόρου για να βομβαρδίσουν τη μικρή πόλη Μαρίνκα, στην ανατολική Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν οβίδες φωσφόρου (…) στη Μαρίνκα», πόλη δέκα χιλιάδων κατοίκων προτού αρχίσει, την 24η Φεβρουαρίου, η ρωσική εισβολή, ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Ντανιέτσκ, ο Πάβελ Κιριλένκο.

«Περίπου δέκα πυρκαγιές (σ.σ. εξαιτίας των οβίδων) περιορίστηκαν και ελέγχθηκαν - προσωπικό της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων», συνέχισε.

Οι οβίδες, ευρύτερα τα όπλα φωσφόρου, είναι εμπρηστικά. Η χρήση τους είναι απαγορευμένη εναντίον των αμάχων, όχι όμως εναντίον στρατιωτικών στόχων, δυνάμει σύμβασης που υπογράφτηκε το 1980 στη Γενεύη.

Here is one of the videos showing the suspected white #phosphorous strike in #Donetsk. Ukraine claimed afterward that Russia carried out a phosphorous attack on #Marinka, Donetsk. pic.twitter.com/skdP10eIjv

— OSLINT – Open Source Live Intel Community (@OSL_Intel) March 30, 2022