Κολομβία: Άμαχοι ήταν τουλάχιστον τρεις από τους 11 νεκρούς που o στρατός παρουσίασε ως αντάρτες

Αυτόχθονας κυβερνήτης και άλλοι τουλάχιστον δύο άμαχοι συγκαταλέγονταν στους 11 νεκρούς που ο κολομβιανός στρατός παρουσίασε ως αντάρτες τους οποίους σκότωσαν οι δυνάμεις του σε πρόσφατη επιχείρηση στα σύνορα με το Περού, κατήγγειλαν χθες Τετάρτη οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινοτικοί παράγοντες.

«Οι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώθηκαν -ν στρατό δεν ήταν αντάρτες, αλλά άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων συντρόφων μας αυτοχθόνων», είπε ο Όσκαρ Ντάσα, εκπρόσωπος οργάνωσης που αντιπροσωπεύει τους αυτόχθονες λαούς της κολομβιανής Αμαζονίας (OPIAC), κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, στα 11 θύματα, τα οποία ανώτατος αξιωματικός διαβεβαίωσε πως ήταν αποστάτες της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016, συγκαταλέγονταν αυτόχθονας κυβερνήτης, κοινοτάρχης και η σύζυγος του τελευταίου.

Η OPIAC δεν έδωσε λεπτομέρειες για τους υπόλοιπους οκτώ ανθρώπους που υποτίθεται ότι σκοτώθηκαν σε μάχες.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) επιβεβαίωσε ότι «κατά τη διάρκεια της επιχείρησης του στρατού σκοτώθηκαν αυτόχθων κυβερνήτης, κοινοτάρχης και η γυναίκα του». «Είναι επείγουσα ανάγκη να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα», τόνισε ο Χουάν Παπίερ, ο βασικός ερευνητής της ΜΚΟ για την αμερικανική ήπειρο.

Το γραφείο του Συνηγόρου του λαού έλαβε καταγγελία από την OPIAC, υπογράμμισε πως «ένας έφηβος 16 ετών» ήταν ανάμεσα στα θύματα και επίσης κάλεσε τις αρχές να «αποσαφηνίσουν το ταχύτερο» τι ακριβώς συνέβη.

Προχθές Τρίτη, ο στρατηγός Αλμπέρτο Ροδρίγκες, δήλωσε πως οι 11 άνθρωποι που σκοτώθηκαν στο Πουέρτο Λεγκίσαμο, στο διαμέρισμα Πουτουμάγιο (νότια), ανήκαν στη Segunda Marquetalia (σ.σ. «Δεύτερη Μαρκετάλια», η ονομασία παραπέμπει σε ιστορική μάχη που οδήγησε στην ίδρυση των FARC), τη μια από τις δύο μεγαλύτερες φράξιες των πρώην Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων της Κολομβίας.

«Η επιχείρηση δεν έγινε εναντίον χωρικών, αλλά εναντίον αποστατών των FARC. Δεν έγινε εναντίον αθώων αυτοχθόνων, αλλά εναντίον διακινητών ναρκωτικών», επέμεινε χθες Τετάρτη μέσω Twitter ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, ο Διέγο Μολάνο.

