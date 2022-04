Eπικοινωνία Δένδια- Κουλέμπα: Η Ελλάδα πρόθυμη να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

Διαδοχική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα και τον πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ICRC) Πέτερ Μάουρερ (Peter Maurer) είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ουκρανία στο προσεχές μέλλον, και ότι η Ελλάδα προτίθεται να αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια στον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής ομογένειας στην οποία η χώρα μας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, όπως αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Twitter.

Όσον αφορά την επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την ανάγκη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαριούπολη, όπου διαβιοί σημαντικό μέρος της ελληνικής ομογένειας, ευχόμενος όπως η εκκένωση αμάχων, περιλαμβανομένου και ομογενών, να καταστεί εφικτή. «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια στους εκκενωθέντες» υπογραμμίζει στην ανάρτησή του.

Earlier today, I reached out successively to my #Ukraine counterpart FM @DmytroKuleba and to the @ICRC President @PMaurerICRC.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 1, 2022