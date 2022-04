Space Hellas: Τετραπλή βράβευση από τη Cisco για την Ελλάδα

Η Space Hellas βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έλαβε από τη Cisco πολλαπλές τιμητικές διακρίσεις στα ετήσια βραβεία 2021 που ανακοίνωσε η εταιρεία για τους συνεργάτες της.

Με τα βραβεία, “Collaboration Partner of the Year”, “Software Partner of the Year”, “Enterprise Partner of the Year” και “Customer Experience Partner of the Year”, η Space Hellas ξεχώρισε για τις επιδόσεις της στην Ελλάδα, ενώ διακρίθηκε και με το βραβείο “Collaboration Partner of the Year” στην περιοχή του South Region, δηλαδή στις χώρες Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Ιταλία, Ισραήλ, Πορτογαλία και Ισπανία.

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που βρισκόμαστε μεταξύ των επιλεγμένων παγκοσμίως συνεργατών της Cisco τους οποίους τιμά με τα βραβεία της για τις κορυφαίες επιδόσεις που επιδεικνύουν». «Οι πολλαπλές διακρίσεις εκφράζουν για εμάς ηθική ικανοποίηση στη συνεχή προσπάθεια να κατακτήσουμε νέους στόχους, αλλά και τη δέσμευση να αντιμετωπίσουμε ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις.

Εκφράζουν όμως και την έμπρακτη επιβεβαίωση μιας δυνατής συνεργασίας και αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει με τη Cisco μακροχρόνια, προς όφελος των πελατών μας», τόνισε ο Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas. Η Space Hellas, Cisco Gold Certified Partner, με πολλαπλές διακρίσεις και με πολυάριθμες πιστοποιήσεις σε υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, αποτελεί τον πλέον έμπειρο και έμπιστο συνεργάτη για τους οργανισμούς που επιθυμούν να επενδύσουν σε καινοτόμες τεχνολογίες για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.