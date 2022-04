Wall st: Κακό τέλος για ενα κακό τρίμηνο 

Ένα απίστευτο τρίμηνο έφτασε σε απογοητευτικό τέλος, με τους μεγάλους χρηματιστηριακούς δείκτες να έχουν τη χειρότερη επίδοσή τους εδώ και δύο χρόνια και άλλες αγορές να καταγράφουν μερικές από τις πιο ακραίες κινήσεις που έχουν καταγραφεί.

Η δράση αντικατοπτρίζει μια αίσθηση εξάρθρωσης που μοιράζονται πολλοί επενδυτες και διαχειριστές χαρτοφυλακίου που αντιμετωπίζουν προκλήσεις που δεν έχουν δει εδώ και χρόνια. Ωστόσο, η ανησυχία τους αντισταθμίστηκε εν μέρει από την έντονη αποφασιστικότητα πολλών επενδυτών να επωφεληθούν από τυχόν πτώση των τιμών για να προσθέσουν θέσεις σε μετοχές, ομόλογα και εμπορεύματα.

Ο πληθωρισμός έχει εκτιναχθεί στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει χτυπήσει ήδη εκτεταμένες αλυσίδες εφοδιασμού και η Federal Reserve έχει ξεκινήσει ένα σχέδιο αύξησης των επιτοκίων.

Και οι τρεις κύριοι δείκτες των ΗΠΑ υποχώρησαν περισσότερο από 1,5% την Πέμπτη, με τις απώλειες να επιταχύνονται την τελευταία ώρα της συνεδρίασης, καθώς οι έμποροι έκαναν ντάμπινγκ στις μετοχές για το τέλος του τριμήνου. Ο S&P 500 σε πτώση 4,9% τους τελευταίους τρεις μήνες, σπάζοντας ένα σερί επτά τρίμηνων. Ο Dow Jones Industrial Average και ο Nasdaq Composite σημείωσαν απώλειες 4,6% και 9,1%, αντίστοιχα, φέτος.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου έκλεισαν στα 130 δολάρια το βαρέλι στις αρχές Μαρτίου, ένα επίπεδο που έλαμψε ως προειδοποιητικό σήμα για πολλούς οικονομολόγους. Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μειώθηκαν έκτοτε σε περίπου 100 δολάρια, μια τιμή που πιθανώς περιορίζει την άμεση οικονομική ζημιά, αλλά εξακολουθεί να σηματοδοτεί το μεγαλύτερο τριμηνιαίο κέρδος - 2008.

«Υπάρχουν διάφορα μέρη αυτής της αγοράς που έχουν ομοιοκαταληξία με την ιστορία, αλλά στην πραγματικότητα όχι και τόσο καλά», δήλωσε ο Eric Veiel, επικεφαλής παγκόσμιων μετοχών στην T. Rowe Price , η οποία επιβλέπει περιουσιακά στοιχεία 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. «Αυτή είναι μια πραγματικά μοναδική στιγμή».

Η αβεβαιότητα που διαπέρασε το πρώτο τρίμηνο ήταν το σχέδιο της Fed να αυξήσει τα επιτόκια. Με αυτόν τον τρόπο, η κεντρική τράπεζα αφαίρεσε ένα ιστορικό κύμα τόνωσης που είχε οδηγήσει τις μετοχές σε δεκάδες ρεκόρ τα τελευταία δύο χρόνια και τροφοδότησε μια βιασύνη σε μερικές από τις πιο κερδοσκοπικές επενδύσεις στην αγορά.

Αυτό έκανε την πρόσφατη ύφεση της αγοράς σημαντικά διαφορετική από τη συντριβή του 2020, η οποία ήταν ασυνήθιστα σύντομη και σοβαρή .

«Οι αλλαγές στις απόψεις μας για την αγορά είναι εξίσου δραματικές όπως ήταν όταν εμφανίστηκε η πανδημία Covid-19 πριν από δύο χρόνια», έγραψε ο Erik Knutzen, επικεφαλής επενδύσεων στην κατηγορία multiasset στη Neuberger Berman, σε ένα σημείωμα προς τους πελάτες μετά την εισβολή στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι είναι απαισιόδοξος για τις μετοχές το επόμενο έτος.

Λίγα περιουσιακά στοιχεία έμειναν ανέπαφα από την αστάθεια. Οι επενδυτές έκαναν ντάμπινγκ σε ομόλογα, στέλνοντας τις αποδόσεις των εταιρικών και δημοτικών ομολόγων καθώς και των ομολόγων του Δημοσίου πολύ υψηλότερα. Ο δείκτης αμερικανικών ομολόγων - Aggregate -σε μεγάλο βαθμό αμερικανικά κρατικά ομόλογα, εταιρικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας και τίτλοι που υποστηρίζονται από στεγαστικά δάνεια- ειχε πεσει 6% το 2022 έως την Τετάρτη, οδηγώντας προς τη μεγαλύτερη τριμηνιαία απώλεια - 1980.

Οι τιμές του σιταριού έχουν ανέβει 31%, σημειώνοντας την καλύτερη τριμηνιαία επίδοση - 2010. Οι διακυμάνσεις στις τιμές του νικελίου κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Ουκρανία ήταν τόσο μεγάλες που το Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου έκλεισε τις συναλλαγές του βασικού εμπορεύματος μετά από μια τεράστια αύξηση των τιμών που προκάλεσε σοβαρή οικονομική πίεση παραγωγούς που πουλούσαν νικέλιο ως αντιστάθμιση.

«Αυτή δεν είναι λογική συμπεριφορά για ένα μέσο και είναι τρομακτικό», δήλωσε ο Paul Britton, ιδρυτής της Capstone Investment Advisors, μιας επενδυτικής εταιρείας που ειδικεύεται στην αστάθεια συναλλαγών. Λέει ότι αναμένει ότι οι αναταράξεις θα συνεχιστούν και τον υπόλοιπο χρόνο.

Επιπρόσθετα επίπονη ήταν η πτώση των μετοχών μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, των μεγαλύτερων ηγετών της αγοράς της τελευταίας δεκαετίας.

Η μητρική εταιρεία του Facebook , η Meta Platforms Inc., έχασε περίπου 232 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία σε μία μόνο συνεδρία μετά την δημοσίευση απογοητευτικών κερδών , τη μεγαλύτερη απώλεια σε αξία αγοράς για μια αμερικανική εταιρεία στην ιστορία. Την επόμενη μέρα, η Amazon.com Inc. κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο σε χρηματιστηριακή αξία.

Η Meta είχε το χειρότερο τρίμηνο από τότε που οι μετοχές της άρχισαν να διαπραγματεύονται δημόσια το 2012 και ήταν ένας -υς μεγαλύτερους χαμένους εντός του S&P 500. Άλλοι πρώην ηγέτες της αγοράς επίσης δυσκολεύτηκαν. Η Netflix Inc. έχει χάσει 38% αυτό το τρίμηνο, τη χειρότερη περίοδο - 2012. Η PayPal Holdings Inc. έχει επίσης χάσει περίπου 39%, στο χειρότερο τρίμηνο που έχει καταγραφεί και η Salesforce.com Inc. ολοκλήρωσε το χειρότερο τρίμηνο - 2011.

Κάποια αισιοδοξία επανήλθε στην αγορά πρόσφατα. Αφού η Fed αύξησε τα επιτόκια τον Μάρτιο για πρώτη φορά - 2018, εμφανίστηκε ένα γνωστό μοτίβο. Οι επενδυτές συσσωρεύτηκαν ξανά σε μετοχές και παρενέβησαν για να αγοράσουν τις πτώσεις σε μετοχές εταιρειών τεχνολογίας και ανάπτυξης.

Οι τιμές του Bitcoin ανέκαμψαν τον Μάρτιο. Meme μετοχές όπως η GameStop Corp. και AMC Entertainment Holdings Inc. έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, κερδίζοντας περισσότερο από 30% για τον μήνα.

Ορισμένοι αναλυτές είπαν ότι μεμονωμένοι επενδυτές φαίνεται να επιστρέφουν στην αγορά, οδηγώντας μερικά από τα κέρδη. Ένα καλάθι μετοχών που ευνοούνται μεταξύ των εμπόρων λιανικής που περιλαμβάνει την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων NIO Inc. και DoorDash Inc. , για παράδειγμα, είχε κερδίσει 21% από τις 14 Μαρτίου έως την Τετάρτη, σύμφωνα με αναλυτές της Goldman Sachs. Ορισμένοι θεσμικοί επενδυτές μπορεί να έπρεπε να καλύψουν τις πτωτικές θέσεις τους, τονίζοντας το πρόσφατο ράλι στην τεχνολογία, ανέφεραν οι traders.

Ορισμένοι επενδυτές παραμένουν μπερδεμένοι από την πρόσφατη άνοδο των μετοχών και έχουν επικεντρωθεί στην προφανή αποσύνδεση μεταξύ μετοχών και άλλων τμημάτων της αγοράς. Ένα σήμα που παρακολουθήθηκε ευρέως στην αγορά ομολόγων, για παράδειγμα, αναβοσβήνει ένα προειδοποιητικό σημάδι ότι μπορεί να είμαστε μπροστά μια ύφεση. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων διετίας ξεπέρασαν για λίγο τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων την Τρίτη για πρώτη φορά - 2019 . Όταν η απόδοση των ομολόγων βραχύτερης ημερομηνίας αυξάνεται πάνω από αυτή των ομολόγων μεγαλύτερης ημερομηνίας, είναι γνωστή ως αντιστροφή καμπύλης απόδοσης.

«Είναι σωστές οι αγορές σταθερού εισοδήματος;» είπε ο κύριος Μπρίτον του Capstone. «Θα χρειαστεί να ανατιμήσουμε τον κίνδυνο με βάση τις αγορές σταθερού εισοδήματος που προβλέπουν ότι θα πάμε σε επιβράδυνση;»