Μπρατάκος: Έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις

Η γνωριμία και η συζήτηση με τους παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής, έτσι ώστε να υπάρξει μια καλή και γόνιμη συνεργασία στα θέματα ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, ήταν ο σκοπός της χθεσινής συνάντησης που πραγματοποίησαν ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς Χαράλαμπος Καραταγλίδης.

«Η χώρα μας τα τελευταία δυόμιση χρόνια έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες ανάπτυξης, έχοντας όμως αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Είχαμε την υγειονομική κρίση, η οποία είχε σημαντικές οικονομικές συνέπειες, αλλά ακολούθησε η ρωσική εισβολή, η οποία έχει δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Έχουμε υψηλό κόστος ενέργειας, έχουμε πληθωριστικές πιέσεις σε πάρα πολλά αγαθά» ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ για την οικονομική κατάσταση που επικρατεί.

Ωστόσο, για την επιστροφή στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ο κ. Μπρατάκος τόνισε ότι υπάρχουν οι διάφορες επιλογές και πολιτικές, που τα επιμελητήρια μέσα από συνέργειες μπορούν να προτείνουν και παράγουν. «Συνεργαζόμενα τα επιμελητήρια μπορούν να βρουν λύσεις, να προτείνουν πολιτικές, έτσι ώστε η χώρα μας να μπορέσει να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη» είπε ο κ. Μπρατάκος. «Αν και ζούμε πολύ δύσκολες περιόδους, όμως, έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ο νέος αναπτυξιακός νόμος, το νέο ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν και να νικήσουν τις δυσκολίες που περνάμε» είπε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς κ. Καραταγλίδης ανέφερε: «Σήμερα στο Επιμελητήριο Καστοριάς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γιάννη Μπρατάκο, συνάδελφο και φίλο, πρόεδρο του μεγαλύτερου επιμελητηρίου της χώρας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Σκοπός της συνάντησης είναι να συζητήσουμε και να γνωριστεί με τους παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής μας, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολύ καλή και γόνιμη συνεργασία στα θέματα της ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας. Εμείς ως μικρό και περιφερειακό επιμελητήριο πάντοτε χρειαζόμαστε τη συνεργασία του κέντρου. Έχουμε μια καλή συνεργασία ήδη, υπάρχει και το κεντρικό όργανό μας, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, μέσα από την οποία προωθούμε τα σημαντικά ζητήματα».

