Πόλεμος στην Ουκρανία: Eιδική μονάδα κρούσης εντοπίζει Ρώσους ολιγάρχες που επιχειρούν να αποφύγουν τις κυρώσεις

Η ειδική μονάδα κρούσης του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που έχει επιφορτιστεί με την στοχοθέτηση περιουσιακών στοιχείων Ρώσων ολιγαρχών έχει εντοπίσει αποδείξεις για προσπάθειες αποφυγής των κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία ή μετακίνησης περιουσιακών στοιχείων πριν από πιθανές κυρώσεις, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της μονάδας αυτής.

Ο Άντριου Άνταμς, βετεράνος εισαγγελέας που επιλέχτηκε να ηγηθεί της νέας ομάδας κρούσης “KleptoCapture” του υπουργείου που συγκροτήθηκε τον περασμένο μήνα, δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξή του ότι το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των χωρών σε έρευνες για παράνομα κέρδη ολιγαρχών έχει φτάσει σε «πρωτοφανές υψηλό επίπεδο» στον απόηχο της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Andrew Adams, a veteran prosecutor tapped to lead the DOJ’s new ‘KleptoCapture’ task force last month, told @cohenluc and @SarahNLynch in an interview that they see evidence of attempts by Russian oligarchs to evade sanctions. More in this thread https://t.co/vbJZU6CQe6 1/5 pic.twitter.com/mkegJwI3s2

— Reuters Legal (@ReutersLegal) April 1, 2022