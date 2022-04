Elon Musk: Αγόρασε μερίδιο 9,2% στο Twitter – Εκτόξευση της μετοχής κατά 26%

Ο Elon Musk απέκτησε μερίδιο 9,2% στην Twitter και αναδείχθηκε στον μεγαλύτερο μέτοχο της δημοφιλούς πλατφόρμας.

Η μετοχή του Twitter εκτινάχθηκε κατά 26% στην προσυνεδρίαση περίπου στα 49,40 δολάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στις ρυθμιστικές αρχές, ο δισεκατομμυριούχος κατέχει πλέον 73.486.938 μετοχές του Twitter, αξίας 2,89 δισ. δολαρίων, βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής την Παρασκευή.

Ο 50χρονος Μusk έκανε δημοσκόπηση με τους περισσότερους από 80 εκατομμύρια ακολούθους του στο Twitter τον περασμένο μήνα, ρωτώντας τους αν η εταιρεία τηρεί τις αρχές της ελευθερίας του λόγου. Αφού πάνω - 70% απάντησε αρνητικά, ρώτησε αν υπάρχει ανάγκη για μια νέα πλατφόρμα και είπε ότι ο ίδιος σκέφτεται σοβαρά να ξεκινήσει τη δική του.

Free speech is essential to a functioning democracy.

Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022