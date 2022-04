ManpowerGroup: Πρόσθετη στήριξη για αναζήτηση εργασίας και εργαζομένων

Άμεση υποστήριξη σε πρόσφυγες που εγκαταλείπουν την Ουκρανία δεσμεύεται να παράσχει ο όμιλος ManpowerGroup συμμετέχοντας στη Σύμπραξη Tent Partnership for Refugees και πλαισιώνοντας την πρωτοβουλία 50 μεγάλων επιχειρήσεων όπως η Airbnb, η Amazon, η Chobani, η FedEx, η Pfizer, η Uber και η Unilever.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στη σύμπραξη Tent Partnership for Refugees δεσμεύθηκαν, μεταξύ άλλων, για την παροχή οικονομικής στήριξης μέσω διαφόρων ανθρωπιστικών οργανώσεων συμπεριλαμβανομένης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αλλά και για πρόσθετες ενέργειες όπως κάλυψη άμεσων αναγκών και κυρίως εύρεση εργασίας κ.ά. Η στήριξη των προσφύγων σε επίπεδο εύρεσης εργασίας είναι πολύ σημαντική και ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε στους Ουκρανούς πρόσφυγες προσωρινή προστασία βάσει της οδηγίας για την προσωρινή προστασία (Temporary Protection Directive – TPD). Στην ουσία, η TPD παρέχει στους Ουκρανούς υπηκόους και αλλοδαπούς που ήταν επί μακρόν πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο στην Ουκρανία πριν από τις 24 Φεβρουαρίου, το δικαίωμα να ζουν, να σπουδάζουν και να εργάζονται σε ολόκληρη την Ε.Ε. ζητώντας άδεια διαμονής.

Επιπλέον ο όμιλος ManpowerGroup στο πλαίσιο της δέσμευσής του να βοηθήσει τους πρόσφυγες από την Ουκρανία, έχει τοποθετήσει δύο διαδικτυακές φόρμες στην παγκόσμια πλατφόρμα «We Stand With Ukraine», μια για εταιρείες που επιθυμούν να προσλάβουν ανθρώπους (Hire people now) και μια άλλη για πρόσφυγες που αναζητούν εργασία (Find work now). Το PMO (project management office) της Παγκόσμιας Ειδικής Ομάδας θα παρακολουθεί τις υποβολές αιτήσεων και αντίστοιχα τις εταιρείες και τους υποψηφίους. Η εργαλειοθήκη περιέχει επίσης πρότυπα web και αρχεία για να βοηθήσει τις χώρες να εντοπίσουν ή/και να μεταφράσουν τον ιστότοπο και τις φόρμες.

Το Tent Partnership for Refugees είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένα δίκτυο 200 εταιρειών που ξεκίνησε -ν Hamdi Ulukaya, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Chobani, το 2016. Συνεργάζεται με εταιρείες για να βοηθήσει στην ενσωμάτωση των προσφύγων στις νέες κοινότητές τους.

«Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Ουκρανία» επισημαίνει ο Hambi Ulukaya προσθέτοντας ότι οι εταιρείες – μέλη της Σύμπραξης Tent Partnership for Refugees στέκονται αλληλέγγυες προς τους ανθρώπους που φεύγουν από την Ουκρανία. Σήμερα, υπερασπιζόμαστε τους Ουκρανούς και όλους τους πρόσφυγες που έχουν εκτοπιστεί σε όλο τον κόσμο και ονειρεύονται, μια μέρα, να επιστρέψουν σε ένα σπίτι ασφαλές, ελεύθερο και φιλόξενο για όλους. Η προσφυγική κρίση δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα για τις κυβερνήσεις και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς» προσθέτει ο Hamdi Ulukaya και εξηγεί: «Οι επιχειρήσεις έχουν την ευθύνη να συμμετάσχουν, να γίνουν μέρος της λύσης, φέρνοντας την καινοτομία τους, τους πόρους και τη φωνή τους για να στηρίξουν τους πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο. Όλο και περισσότερες εταιρείες συνειδητοποιούν ότι συνιστά συλλογικό μας καθήκον να υπερασπιστούμε την κοινή μας ανθρωπότητα – και πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε τη συμπόνια και την υποστήριξή μας σε όλους τους πρόσφυγες καθώς επανεκκινούν τη νέα τους ζωή.»

Η Tent Partnership for Refugees συνεργάζεται με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και άλλους οργανισμούς στα σημεία της κρίσης για να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται με τον καταλληλότερο δυνατό τρόπο στην εξελισσόμενη κρίση. Σύντομα θα αρχίσει να συνεργάζεται με τους εργοδότες για να προσλάβουν Ουκρανούς και άλλους εκτοπισμένους από τη χώρα και να εξασφαλίσει ότι μπορούν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους.

Οι ΗΠΑ, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), έχουν δημιουργήσει ένα 18μηνο πρόγραμμα προσωρινής προστασίας (TPS) για τους Ουκρανούς, ώστε να μπορούν όσοι εισέρχονται στις ΗΠΑ από την 1η Μαρτίου να υποβάλουν αίτηση για άδειες εργασίας και προστασία απέλασης. Το TPS αναμένεται να ωφελήσει περισσότερους από 75.000 Ουκρανούς στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το DHS (Department of Homeland Security).