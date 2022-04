Η πιστωτική με τα 3.000 ευρώ του Βλαστού της ΕΤΑΔ και η αγορά μοτοσυκλέτας, τι θα πει ο Στάσσης στους θεσμικούς και τα μυστήρια του MSCI για Μυλωνά και Μυτιληναίο

Μαργαριτάρια βγάζει ο έλεγχος της ΕΤΑΔ

Πληροφορούμαι από έγκυρα χείλη ότι ο έλεγχος που πραγματοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών στην ΕΤΑΔ, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε έχει βγάλει μαργαριτάρια.

Για παράδειγμα στη σύμβαση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Στέφανου Βλαστού εντοπίστηκε η χορήγηση πιστωτικής κάρτας με μηνιαίο όριο αγορών 3.000 ευρώ.

Εύσχημος τρόπος για μια διόλου ευκαταφρόνητη αύξηση του μισθού.

Η έγκριση για την πιστωτική κάρτα δόθηκε -ν πρόεδρο της εταιρείας, παρόλο που δεν προβλεπόταν αρχικά στη σύμβαση του.

Επομένως η χρήση της είναι νόμιμη, όμως είπαμε ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό.

Άλλωστε και η αγορά μοτοσυκλέτας για τον διευθύνοντα σύμβουλο δεν προβλεπόταν, αλλά παρόλα αυτά ο κ. Βλαστός απέκτησε μία «εταιρική».

Αυτό συγχωρείται διότι η χρήση μηχανής για τις μετακινήσεις δεν επιβαρύνει το κυκλοφοριακό και συμβάλλει στην μείωση των ρίπων.

Νομίζω ότι θα ήταν άδικο να μην πιστώσουμε στα θετικά του κ. Βλαστού την οικολογική του συνείδηση.

Άλλωστε και το αυτοκίνητο που φρόντισε να προμηθευτεί όπως μαθαίνω είναι από εκείνα τα ηλεκτρικά.

Εντάξει μπορεί να είναι λίγο τσουχτερές οι τιμές τους αλλά η επιχείρηση λεφτά έχει.

Ας μην είμαστε μικρόψυχοι λοιπόν, δικαιούται ένα ακριβό αμάξι.

Άλλωστε για αρκετά χρόνια χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του το δικό του αυτοκίνητο, εισπράττοντας βέβαια ο ίδιος το αντίτιμο που θα πλήρωνε η ΕΤΑΔ για την ενοικίαση αυτοκινήτου.

Τώρα με το ηλεκτρικό θα υπάρχει εξοικονόμηση της δαπάνης για καύσιμα τα οποία μέχρι στιγμής η ΕΤΑΔ πλήρωνε εις διπλούν (μέσω κάρτας καυσίμων για το αυτοκίνητο που δεν είχε νοικιαστεί αλλά και -ν υπόλογο λογαριασμό διοίκησης) .



Kάτι δεν πάει καλά με το κάμπινγκ στην Κουρούτα

Kαι μία που αναφερθήκαμε στην ΕΤΑΔ και στον τρόπο με τον οποίο αυτή διοικείται, νομίζω ότι αξίζει να σας μεταφέρω τι έγινε ή μάλλον δεν έγινε με την μίσθωση του camping στην Κουρούτα .

Ο διαγωνισμός για την μακροχρόνια μίσθωση προκηρύχθηκε τον Οκτώβρη, και σε αυτόν «κατέβηκαν» αρκετοί ενδιαφερόμενοι προσκομίζοντας φακέλους με νομιμοποιητικά, σχέδια, business plans, εγγυητικές κλπ,.

Όσων ο φάκελός κρίθηκε πλήρης, η ΕΤΑΔ θα έπρεπε να τους ειδοποιήσει για το πότε θα διεξαχθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός εντός του πρώτου τριμήνου του 2022.

Και μια ωραία πρωία οι συμμετέχοντες έλαβαν το ακόλουθο email :

Καλησπέρα,

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι ο διαγωνισμός με κωδικό Q17812 στο οποίο συμμετείχατε , ματαιώνεται κατόπιν απόφασης της διοίκησης της Εταιρίας, σύμφωνα με τo άρθρο 7, παράγραφος 7.1 των ΓΟΔ.

Σχετικά με την επιστροφή της εγγύησης συμμετοχής σας, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Έργου.

Η υπεύθυνη του έργου όταν επικοινώνησαν μαζί της οι ενδιαφερόμενοι , ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΝ ΕΝΗΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ .

Η ίδια μάλιστα δήλωνε με έκδηλη απορία ότι δεν έχει ενημερωθεί για οτιδήποτε παραπάνω απ’ όσα περιέχει το μήνυμα που εστάλη από την ΕΤΑΔ και ότι ήταν απόφαση του ΔΣ χωρίς να έχουν δημοσιευθεί πρακτικά, άρα χωρίς να μπορεί να γνωρίζει ποιοί ήταν οι λόγοι της ακύρωσης.

Το «κερασάκι στην τούρτα» είναι ότι ακόμη, 2 μήνες μετά την ακύρωση, δεν έχει επιστραφεί η εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό στους ενδιαφερόμενους ούτε και γνωρίζει κανείς από την ΕΤΑΔ να μας απαντήσει πότε αυτό θα γίνει.

Δυναμική είσοδος στην δευτερογενή αγορά κόκκινων δανείων -ν Κώστα Βελάνη.

Για τα καλά φαίνεται να έχει μπει στη δευτερογενή αγορά των κόκκινων δανείων ο δυναμικός επιχειρηματίας Κώστας Βελάνης.

Αφού διέθεσε αντί 12,5 εκατ. ευρώ στην Τεχνική Ολυμπιακή ένα μέρος του χαρτοφυλακίου με απαιτήσεις 33 εκατ. ευρώ το οποίο είχε αγοράσει από την Πειραιώς τώρα προχωράει στην αγορά και νέου πακέτου δανείων.

Πρόσφατα ο Βελάνης απόκτησε ένα ακόμη κομμάτι - Trinity (ατελείωτο είναι αυτό το πακέτο) με τίμημα 16 εκατ.ευρω.

Να θυμίσουμε ότι το τα δάνεια του πρώτου πακέτου που πωλήθηκε στην Τεχνική Ολυμπιακή διέθεταν ως εξασφαλίσεις ακίνητα σε Βούλα και Παλαιό Ψυχικό.

(Από αριστερά προς τα δεξιά) Ο μαέστρος Γιάννης Χατζηλοίζου, ο οικονομολόγος Ηλίας Τρίγκας, η υψίφωνος KRISTINE OPOLAIS και ο επιχειρηματίας Κώστας Βελάνης

Νέα εισπρακτική από την Intrum

Τη δική της εισπρακτική ίδρυσε η Intrum, που μέχρι τώρα συνεργαζόταν με τη Cycle Credit (του Νικήτα Κωσταντέλλου της ΙCAP) και τη First Call.

Η Intrum Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών, όπως ονομάζεται, συστάθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 500 χιλιάδων και μοναδικό σκοπό την “εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών, πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και την αναγκαστική εκτέλεση”.

Η στήλη γνωρίζει ακόμα ότι στο δ.σ. έχουν πάρει θέσεις η Μαρίνα Σοφρώνη, διευθύνουσα σύμβουλος της Intrum Customer Services, ο Harry Vranjes, chief operating officer της Intrum και η Pia Jensen, operations director του ομίλου.

Ο Δημητριάδης και η προσέλκυση των μεγάλων επενδύσεων

Εκπροσώπους μεγάλων Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων και funds φέρνει στο Φόρουμ των Δελφών το Υπερταμείο, στο πλαίσιο της διεθνούς του συνεργασίας και παρουσίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, θα συζητήσει μαζί με τον CEO του Διεθνούς Φόρουμ Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων Duncan Bonfield, τον Διευθυντή Στρατηγικής της Γαλλικής Αναπτυξιακής Τράπεζας BPIFrance Xavier Tessier, την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της PIMCO Tina Adatia και τον συντονιστή του One Planet Sovereign Wealth Funds Network Lawrence Yanovitch.

Θα εστιάσουν στον αναπτυξιακό ρόλο των διεθνών επενδυτικών ταμείων, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι μακροπρόθεσμα μπορεί να επιτευχθεί έως και πενταπλασιασμός της αξίας της δημόσιας περιουσίας μέσα από την λειτουργία των αντίστοιχων «υπερταμείων».

Επίσης για το πώς θα βγει η παγκόσμια οικονομία από την κρίση της Ουκρανίας, αλλά και τις προκλήσεις της μετάβασης προς ένα πιο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο.

Με δεδομένο ότι οι Δελφοί εμπνέουν τις προβλέψεις, εκτιμώ ότι ο «χρησμός» τους θα είναι ιδιαίτερα θετικός για τις επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται στην Ελλάδα, αλλά και για τον ρόλο του Υπερταμείου στην προσέλκυση μεγάλων ξένων επενδυτών.

Το Eldorado των Κυκλάδων

Από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που δημοσιεύει κάθε τρίμηνο η πλατφόρμα του Spitogatos είναι οι τιμές των κατοικιών στις Κυκλάδες.

Από τον σχετικό δείκτη τιμών φαίνεται ότι οι Έλληνες μάλλον το έριξαν στην αναζήτηση εξοχικού, αφού οι τιμές ενοικίασης ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2022 αυξημένες κατά 70,7% στις Κυκλάδες και κατά 25% στις Σποράδες.

Είναι ένα εύρημα που δε θα έπρεπε να προκαλεί εντύπωση, αφού - mononews είχατε ενημερωθεί ότι η Μύκονος έχει περάσει σε επενδυτική απόδοση θέρετρα όπως το Σαν Τροπέ, το Κάπρι και τις Κάννες.

Στις τιμές πώλησης τα σκήπτρα κρατούν πανελλαδικά τα νότια προάστια, όπου μία κατοικία είναι διαθέσιμη προς πώληση με τιμή 10% υψηλότερη, 2.977 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σύμφωνα με τα υπόλοιπα στοιχεία, η μέση τιμή για τα σπίτια προς πώληση ήταν χαμηλότερη στη Φλώρινα με 561 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Η μεγαλύτερη αύξηση σε αυτό το τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφηκε στο νομό Λάρισας με (+19,50%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση στο νομό Δράμας (-9,20%).

Όσο για τις ενοικιάσεις, η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται στο Κιλκίς με 3,33 ευρώ ανά τ.μ. και η υψηλότερη τιμή στη Χαλκιδική με 30,56 ευρώ το τ.μ..

Φως στο τούνελ για να ξεμπλοκάρουν τεχνικά έργα

Επιτέλους κάτι φαίνεται να κινείται στο μέτωπο των ανατιμήσεων των κατασκευαστικών υλικών, καθώς το Υπουργείο Υποδομών ύστερα από δύο συσκέψεις με τους εκπροσώπους των εργοληπτικών οργανώσεων κατάρτισε και θα αποστείλει σήμερα ένα κείμενο με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, ενώ την Πέμπτη θα ακολουθήσει τρίτος γύρος διαλόγου.

Το εκρηκτικό κοκτέιλ της πανδημίας, της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και προσφάτως της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση τιμών σε βασικά κατασκευαστικά υλικά.

Οι εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και ζητούν ριζικά μέτρα, ενώ δε διστάζουν να κάνουν λόγο και για πάγωμα των έργων για τουλάχιστον έξι μήνες.

Ενδεικτικό είναι πως η τιμή της ασφάλτου είχε αυξηθεί έως και 200%, ενώ εργολάβοι δήλωναν αδυναμία υλοποίησης έργων που είχαν αναλάβει ή δεν υπέγραφαν συμβάσεις για έργα που μειοδότησαν.

Ο Κώστας Καραμανλής και ο Γιώργος Καραγιάννης μελετούν εξονυχιστικά την κατάσταση που επικρατεί στους κατασκευαστές όλων των κατηγοριών και εξετάζουν κάθε πιθανή λύση.

Ποιοι παρευρέθηκαν στο Ζάππειο στην εκδήλωση των Αναπτυξιακών τραπεζών.

Μεγάλη η προσέλευση στην χθεσινή εκδήλωση των αναπτυξιακών τραπεζών που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο.

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί συνήθως μαγνήτη για στελέχη και επιχειρηματίες πρώτης γραμμής, οι οποίοι δίνουν το παρόν προκειμένου “to see and to be seen” που λένε και οι Αμερικάνοι.

Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν «έχει ψωμί» η ιστορία αυτή καθώς η Γαλλική διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της συμμετοχές σε 1000 εταιρείες στη Γαλλία. Υπάρχουν λοιπόν πολλές από αυτές που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα.

Μερικές πολύ μεγάλες εισηγμένες γαλλικές πολυεθνικές επεξεργάζονται projects για την Ελλάδα.

Τώρα όσον αφορά στις παρουσίες, με κίνδυνο να ξεχάσω κάποιες σημαντικές, αυτές που κατάφερα να ξεχωρίσω είναι του Απόστολου Ταμβακάκη, του Θύμιου Μπουλούτα, του Άρη Ξενόφου, του Γιώργου Τανισκίδη, του Αλεξ Φωτακίδη (CVC Capital) του Αλέξανδρου Χατζηελευθερίου (της Βlueground).

Τι θα πει ο Γιώργος Στάσσης στην ΔΕΗ

Σήμερα είναι η μεγάλη ημέρα για την ΔΕΗ ΔΕΗ 1,43% 7,80 και τον επικεφαλής της Γιώργο Στάσση, καθώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του 2021.

Οι τελευταίες 50 ημέρες ήταν δραματικές για τον CEO της ΔΕΗ με την ακρίβεια στα τιμολόγια λόγω του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και για την συμπεριφορά της μετοχής που έχει υποχωρήσει στα επίπεδα των 7,80 ευρώ, την ώρα που η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε στα 9 ευρώ.

Το κυρίαρχο ζήτημα είναι πλέον όχι τα αποτελέσματα του 2021 αλλά για το τι θα πει στους αναλυτές για τα σχέδια των επομένων δυο ετών.

Δηλαδή οι θεσμικοί θα περιμένουν να ακούσουν ποιες θα είναι οι στρατηγικές της ΔΕΗ για την διετία 2022- 2023.

Έτσι για παράδειγμα ο Γιώργος Στάσσης θα πρέπει να εξηγήσει τι θα κάνει με τα χρήματα των 1,4 δισ. ευρώ που σήκωσε από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, τι θα κάνει με τις ΑΠΕ, εάν θα προχωρήσει σε εξαγορές κλπ. κλπ.

Μην ξεχνάμε ότι η ΔΕΗ έχει αυτή την στιγμή στα ταμεία της περίπου 2,7 δις ευρώ εξαιτιας της ΑΜΚ που ήταν περίπου 1,4 δισ. ευρώ και της πώλησης του ΔΕΔΔΗΕ στην Macquarie Asset Management που εισέπραξε 1,3 δισ. ευρώ.

Τα χρήματα αυτά με την μοχλευση αυτομάτως σχεδόν τριπλασιάζονται…

Η κρίσιμες ώρες για Μυλωνά και Μυτιληναίο

Κρίσιμες είναι οι επόμενες συνεδριάσεις του ελληνικού χρηματιστήριου για δυο κυρίως μετοχές.

Για την Μυτιληναίος ΜΥΤΙΛ 3,17% 15,62 και την Εθνική ΕΤΕ 2,03% 3,51 .

Σε λίγες ημέρες και για την ακρίβεια από τις 14 Απρίλιου έως τις 29 Απρίλιου οι δυο μετοχές θα βάλουν τα δυνατά τους για να εισέλθουν στο διάσημο δείκτη MSCI.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο δείκτης MSCI που έχει στο ίδιο καλάθι με Ελλάδα, Τουρκιά, Ουκρανία, Ρωσία , Πολωνία κλπ. έχει αναθεωρηθεί.

Από την στιγμή που διαγράφησαν οι μετοχές της Ρωσίας έχει δημιουργηθεί χώρος για να μπουν εταιρείες από τις υπόλοιπες χώρες.

Έτσι με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητες της Εθνικής πρωτίστως και της MYTILYNEOS δευτερευόντως.

Η Εθνική στα σημερινά επίπεδα των 3,5 και πάνω πληροί τις προϋπόθεσες.

Ο Μυτιληναίος για να έχει πιθανότητες πρέπει να κινηθεί στα επίπεδα μεταξύ 15,80 και 16 ευρώ.

Χθες έκλεισε στα 15,62 ευρώ.

Το τηλεφώνημα στον Σκρέκα

Το τηλεφώνημα -ν …«Ψηλό» του Μαξίμου στον ΥΠΕΝ Κώστα Σκρέκα ήταν σαφές στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας: «επειδή πολλοί αμφισβητούν τις προθέσεις μας, η νέα πλωτή δεξαμενή αποθήκευσης LNG (FSU) στη Ρεβυθούσα πρέπει να γίνει με διαδικασίες σούπερ εξπρές, προκειμένου η Ελλάδα να είναι έτοιμη ενεργειακά τον χειμώνα.

Ξεχάστε συνεπώς τους 12 μήνες για την υλοποίηση, το θέλουμε τον Οκτώβριο».

Το …σύρμα μεταδόθηκε -ν ΥΠΕΝ στο ΔΕΣΦΑ που κάνει από την προηγούμενη Παρασκευή έρευνα στη διεθνή αγορά για το τάνκερ, το οποίο θα μετατραπεί σε μόνιμη «δεξαμενή».

Ο Wiseman σας ενημερώνει αρμοδίως πως η χωρητικότητα του τάνκερ θα είναι γύρω στα 140.000 κ. μέτρα.

Μέσα στην εβδομάδα μαθαίνω - ΔΕΣΦΑ, ότι θα παρουσιάσουν στον ΥΠΕΝ την αρχική μελέτη κόστους του έργου.

Όλα καλά παιδιά με το fast track αλλά τους …κορμοράνους τους ρωτήσατε;

Θυμίζω ότι με προσφυγές διαφόρων …«ψευτοοικολόγων-αριστεροΑνταρσυτών», το 2010 ματαιώθηκε το γήπεδο του ΠΑΟ στο Βοτανικό λόγω –λέει- παρουσίας κορμοράνων στην περιοχή που θα τρόμαζαν και θα έφευγαν!

Μάλιστα το έργο ξαναρχίζει μόλις σήμερα, 12 χρόνια μετά και να δούμε πότε θα τελειώσει!

Τώρα αναρωτιέμαι τι θα σκαρφιστούν για τη Ρεβυθούσα προκειμένου να υπονομεύσουν το έργο οι ίδιοι γνωστοί-άγνωστοι;

Μήπως θα ισχυριστούν πως εκεί ανεφοδιάζονται … ταχυδρομικά περιστέρια;

Στην Χιλή η Σωληνουργία

Σύμβαση για την προμήθεια 109.000 τόνων σωλήνων, με εξωτερική και εσωτερική επένδυση, καθώς και την προμήθεια των αντίστοιχων εξαρτημάτων (καμπύλες μορφοποιημένες- induction bends) κέρδισε η «Σωληνουργεία Κορίνθου» στη Χιλή.

Συγκεκριμένα η Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi (CMDIC) που είναι ιδιοκτήτρια ορυχείου χαλκού, ανέθεσε στην CPW America θυγατρική της ΣΩΛ.ΚΟ., συμβόλαιο για 201 χλμ. σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής με διάμετρο 44 ιντσών και επένδυση τριών στρώσεων πολυαιθυλενίου.

Η κατασκευή των σωλήνων θα γίνει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια οι σωλήνες θα παραδοθούν στη Χιλή το 2023 για τελική εγκατάσταση.

Ο αγωγός αυτός είναι απαραίτητος για το ορυχείο χαλκού προκειμένου να αναβαθμίσει και να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη παραγωγή του.

