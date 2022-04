Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι φρικαλεότητες στην Μπούτσα ήταν «σκηνοθετημένες», επαναλαμβάνει η Ρωσία

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, ο Βασίλι Νεμπένζια, περιέγραψε ως «σκηνοθετημένη πρόκληση» τις ωμότητες στην ουκρανική πόλη Μπούτσα, όπου το Κίεβο κατηγορεί τα ρωσικά στρατεύματα ότι διέπραξαν εγκλήματα πολέμου με θύματα αμάχους.

«Εξαρχής, ήταν πολύ καθαρό πως αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά ακόμη μια σκηνοθετημένη προβοκάτσια με σκοπό την δυσφήμιση και τη στέρηση κάθε ανθρώπινης ιδιότητας των ρώσων στρατιωτικών καθώς και την άσκηση πολιτικής πίεσης στη Ρωσία», δήλωσε ο κ. Νεμπένζια κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Επέμεινε ότι ο ρωσικός στρατός δεν διέπραξε «απάνθρωπες φρικαλεότητες εναντίον άμαχου πληθυσμού». «Δεν είναι αυτή η περίπτωση, δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι ποτέ», δήλωσε και πρόσθεσε πως η Μόσχα διαθέτει «στοιχεία που το αποδεικνύουν», τα οποία σκοπεύει να παρουσιάσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας «το συντομότερο δυνατόν».

Russian UN Envoy: Security Council meeting aggressively rejected and delayed by West to prolong a ‘smear’ campaign against Russia over Bucha incident pic.twitter.com/7G3KGdBJBy

