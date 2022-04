Info Quest Technologies: Bραβεύεται από τη Cisco Hellas ως «Distributor of the Year 2021» και «Marketing Partner of the Year 2021»

Ως «Distributor of the Year 2021» και «Marketing Partner of the Year 2021» για την Ελλάδα, βραβεύτηκε η Info Quest Technologies από τη Cisco Hellas, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την προσήλωσή της στη δημιουργία αξίας για τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της.

Οι σημαντικές διακρίσεις είναι αποτέλεσμα της υψηλής τεχνογνωσίας της ομάδας Cisco που διαθέτει η Info Quest Technologies, της εστίασης στη μεταφορά τεχνογνωσίας, της υποστήριξης της αγοράς με υπηρεσίες pre-sales & after-sales και των αποτελεσματικών προωθητικών ενεργειών που υλοποιούνται. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Info Quest Technologies επέτυχε 10% αύξηση πωλήσεων σε λύσεις Cisco σε σχέση με το πρoηγούμενο έτος (ημερολογιακό έτος Cisco), κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς μεταξύ των συνεργατών διανομής προστιθέμενης αξίας της Cisco, ενώ επέτυχε τις καλύτερες επιδόσεις σε όλη την περιοχή Νοτίου Ευρώπης, όσον αφορά το ποσοστό ανανέωσης συμβολαίων υποστήριξης (Support Renewal Rate).

Η Info Quest Technologies και η Cisco Hellas συνεργάζονται στρατηγικά για 20 και πλέον χρόνια. Κοινό όραμα των δύο εταιρειών είναι η προσπάθεια να μετουσιωθεί η ψηφιακή τεχνολογία, σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους για εκσυγχρονισμό, ανταγωνιστικότητα και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Όπως δήλωσε ο Αντώνης Σταματόπουλος Εμπορικός Διευθυντής της Info Quest Technologies «Οι προηγμένες, ευέλικτες ΙΤ υποδομές, τα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνίας και η ασφαλής, απομακρυσμένη πρόσβαση χωρίς περιορισμούς, αποτελούν κύριες προτεραιότητες στην πορεία της ψηφιακής αναβάθμισης. Με την Cisco Hellas και τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας εργαζόμαστε πολύ στενά και αποτελεσματικά, φέρνοντας την καινοτομία της Cisco σε κάθε Ελληνική επιχείρηση και αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας μας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη φετινή βράβευση από την Cisco Hellas και δεσμευόμαστε να επεκτείνουμε συνεχώς τις γνώσεις, τις υπηρεσίες και τις προσπάθειές μας».

Διαβάστε ακόμα:

Ο «άγνωστος» μεγιστάνας δίπλα στους Μασκ, Μπέζος και Αρνό – Το κλειστό club των 100 δισ. δολαρίων

Στην doValue η διαχείριση του 50% του project Neptune – Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες στους servicers

Intralot: Επέκταση συμβολαίου με την Magnum Corporation στη Μαλαισία