ΗΠΑ: Στα… χέρια της αστυνομίας δύο αδέλφια, που θεωρούνται ύποπτα στο πλαίσιο της έρευνας για το μακελειό στο Σακραμέντο

Δύο αδελφοί τους οποίους βαρύνουν υποψίες ότι ενέχονταν στο τουφεκίδι το οποίο στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δώδεκα το σαββατοκύριακο στο Σακραμέντο, την πρωτεύουσα της Καλιφόρνιας, βρίσκονταν χθες Τρίτη στα χέρια της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι δύο νεαροί κατείχαν παρανόμως απαγορευμένα πυροβόλα όπλα, ανάμεσά τους πολυβόλο.

Το ένα από τα δύο αδέλφια, ο Σμάιλι Μάρτιν, είναι ανάμεσα στους δώδεκα ανθρώπους που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, καθώς τραυματίστηκε στην ανταλλαγή πυρών τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο κέντρο του Σακραμέντο. Η τραγωδία ίσως συνδεόταν με καβγά που ξέσπασε καθώς έκλεινε νυχτερινό κέντρο.

Ο Σμάιλι Μάρτιν, 27 ετών, που νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση σε νοσοκομείο με «σοβαρά» τραύματα, φέρεται να είχε στην κατοχή του «πολυβόλο». Πάνω από εκατό κάλυκες βρέθηκαν στον τόπο της σφαγής -υς ιατροδικαστικούς.

Είναι ο αδελφός του Ντιάντρε Μάρτιν, 26 ετών, που συνελήφθη προχθές Δευτέρα για επίθεση και παράνομη οπλοκατοχή.

Ένας τρίτος άνδρας, ο Ντάβιγιον Ντόσον, συνελήφθη αμέσως μετά την ανταλλαγή πυρών με όπλο στην κατοχή του, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι αστυνομικοί δεν έχουν μπορέσει ως αυτό το στάδιο της έρευνας να εξιχνιάσουν τις περιστάσεις αυτού του νέου mass shooting –βίαιου επεισοδίου με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχει τουλάχιστον τέσσερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών αρχών–, πάνω απ’ όλα το εάν τα πυρά είχαν συγκεκριμένους στόχους ή εάν βλήθηκαν στα τυφλά.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, γύρω στις 02:00, στο κέντρο της καλιφορνέζικης μεγαλούπολης, την ώρα που αρκετά μπαρ και νυχτερινά κέντρα της συνοικίας κλείνουν.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν μεγάλο καβγά στον δρόμο στον οποίο ενεπλάκησαν πολλοί, ακολουθούμενο από εκπυρσοκροτήσεις και κόσμο που τρέπεται σε φυγή.

