Πόλεμος στην Ουκρανία: Επικοινωνία Ζελένσκι-Μακρόν – Στο επίκεντρο των συνομιλιών οι νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος νωρίτερα αναφέρθηκε εκτενώς, απευθύνοντας μήνυμα στα Ηνωμένα Έθνη, στις θηριωδίες των Ρώσων στα ουκρανικά εδάφη.

Κάλεσε τον Εμανουέλ Μακρόν να εντείνει τις πιέσεις προς το Κρεμλίνο εστιάζοντας στις εικόνες γενικευμένης βαρβαρότητας.

Russian atrocities in the Kyiv region must be investigated and Russia itself must face new painful sanctions. Discussed that with @EmmanuelMacron. We also talked about negotiations and humanitarian aid to the blocked 🇺🇦 cities. Thank you, my friend, for your principled position.

