Δένδιας: Τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου στη Μαριούπολη θα ζητήσει η Ελλάδα

Τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου στη Μαριούπολη θα ζητήσει η Ελλάδα - Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, που συνεδριάζει σήμερα για δεύτερη ημέρα στις Βρυξέλλες.

I am going to ask my colleagues of the Alliance to try our best to help Ukraine to protect Odessa, so that #Odessa can avoid the fate of #Mariupol (statement upon arrival at the Μeeting of NATO Ministers of Foreign Affairs). #Brussels pic.twitter.com/ZlzkLiqsVk

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 7, 2022