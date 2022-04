ΗΠΑ: Νεκρός ράπερ έδωσε το «παρών» στο… αποχαιρετιστήριο πάρτι του – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Θα μπορούσε να είναι σενάριο από ταινία του Χόλυγουντ κάτι σαν ριμέικ του «Τρελού Σαββατοκύριακου του Μπέρνι», όμως είναι 100% αληθινό. Ο ράπερ Goonew, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 18 Μαρτίου κατά τη διάρκεια ληστείας σε ένα πάρκινγκ του Μέριλαντ, έδωσε το «παρών» στο… αποχαιρετιστήριο πάρτι που διοργανώθηκε από την οικογένεια του προς τιμήν του.

Η οικογένεια του 24χρονου Μαρκέλ Μόροου, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του άτυχου ράπερ, έκανε το «Τελευταίο Σόου» στο «Bliss Nightclub» της Ουάσινγκτο και τοποθέτησαν το άψυχο σώμα του, όρθιο στη σκηνή, με τους fans του να χορεύουν hip hop δίπλα στο πτώμα.

☹️ pic.twitter.com/yMbjdKMmQd — Backend Pay (@itsopulencebaby) April 4, 2022

Οι θαυμαστές του Goonew που πλήρωσαν 40 δολάρια στην είσοδο για να μπουν στο κλαμπ, όταν είδαν τη «βαλσαμωμένη» σορό του ράπερ να έχει… εκτεθεί στο μαγαζί σήκωσαν τα κινητά τους τηλέφωνα για να βιντεοσκοπήσουν το παράδοξο.

Οι εικόνες του Goonew κατέκλυσαν τα social media με πολλούς χρήστες να διαμαρτύρονται για το θέαμα που αντίκρυσαν.

no way goonew mama approved that shit that’s so sad & disrespectful — T. (@_AllHailTiffany) April 3, 2022

praying this not goonew dead body pic.twitter.com/oHdNeLQMa6 — aj (@_thatboiaj_) April 4, 2022

Goonew fans are HEATED after seeing his body standing up on stage at his funeral in a club. pic.twitter.com/O0QGaZ39Ks — SAY CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) April 4, 2022

dawg do they really have goonew’s dead body posed up in the club?🥴 pic.twitter.com/v03BXJ5sCz — shut up colin (@atelophobe_) April 4, 2022

Goonew in the nightclub -.- pic.twitter.com/ZrARkxzbjU — ARTO (@sharkwheat) April 4, 2022

Το Bliss εξέδωσε μετά το event ανακοίνωση, όπου υποστηρίζει ότι «ποτέ δεν ενημερώθηκε» ότι το σώμα του Goonew θα εκτεθεί. «Ένα τοπικό γραφείο τελετών επικοινώνησε με το Bliss για να νοικιάσει τον χώρο μας για τη γιορτή του Goonew. Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από όλους όσους ενδέχεται να στεναχωρηθούν ή να προσβληθούν. Παρακαλούμε, κρατήστε την οικογένεια και τους φίλους του Goonew στις προσευχές σας αυτή τη δύσκολη στιγμή. Με σεβασμό, Bliss DC.” ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο ράπερ Black Fortune που παρακολούθησε την εκδήλωση επιβεβαίωσε στη δημοσίευση του ότι ήταν το πραγματικό σώμα του Goonew (πραγματικό του όνομα ήταν το Markelle Morrow) και «όχι κέρινο ομοίωμα», όπως είχαν αναρωτηθεί ορισμένοι. «Αν η μητέρα του ήταν χαρούμενη, αυτό είναι όλο το θέμα», είπε.

Μετά την κατακραυγή την δική της απάντηση θέλησε να δώσει και η μητέρα του, Πατρίτσια Πάρκερ Μόροου, σύμφωνα με την οποία ο γιος της πυροβολήθηκε πισώπλατα κατά τη διάρκεια ληστείας υποστηρίζοντας μάλιστα πως του έκλεψαν ένα μενταγιόν που φορούσε.

Μιλώντας στο Fox5DC.com, είπε πως «παρά τα αρνητικά σχόλια, οι άνθρωποι πιθανώς να μην γνωρίζουν τίποτα για εμάς. Δεν έχουν ιδέα. Οι άνθρωποι απλώς λένε αυτό που θέλουν να πουν και αυτό είναι εντάξει. Αυτό είναι πολύ καλό. Eγώ είμαι ευχαριστημένη με το πώς αποχαιρέτησα τον γιο μου. Μακάρι οι άνθρωποι να με άφηναν να θρηνήσω ήρεμα».

Η αδερφή του Goonew, Αριάνα, ανέφερε πως «γιορτάσαμε τη ζωή του αδελφού μου όπως θέλαμε. Ο αδερφός μου ήταν ένας θρύλος. Ο αδερφός μου ήταν βασιλιάς και έτσι ακριβώς ήθελε να φύγει. Για να ξεκαθαρίσουμε τις φήμες …τους επικριτές… είναι αγενές. Είναι πολύ ασεβές. Είναι πολύ αναίσθητο. Αν δεν σας αρέσει, μην μιλάτε για αυτό. Ας θρηνήσουμε όπως θέλουμε να θρηνήσουμε».

Η αστυνομία προσφέρει 25.000 δολάρια σε όποιον δώσει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη κάποιου υπόπτου για τη δολοφονία του.

