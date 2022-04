Θεοδόσης Μιχαλόπουλος: Προχωρά κανονικά η μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα

«Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο πλάνο μας. Η επένδυση που έχουμε σχεδιάσει θα προχωρήσει κανονικά», διαβεβαίωσε πριν από λίγο απ’ το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο CEO της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας κ. Θεοδόσης Μιχαλόπουλος.

«Σε εποχές αβεβαιότητας η ασφάλεια που δίνει το cloud είναι ακόμα μεγαλύτερη για τους Οργανισμούς και τις κυβερνήσεις. Η αύξηση της χρήσης του cloud συνεχίζεται στην Ελλάδα. Ήδη έχουμε κάναμε στρατηγικές συμφωνίες με την Τράπεζα Πειραιώς, τη ΔΕΗ και άλλους. Και γενικά βλέπουμε ότι η ζήτηση μεγαλώνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό ισχύει 100% η επένδυση που έχουμε εξαγγείλει», απάντησε ο κ. Μιχαλόπουλος ερωτηθείς για το ενδεχόμενο λόγω των αναταράξεων στο διεθνές περιβάλλον να παγώσει” η επένδυση.

“Προ ημερών μάλιστα το Enterprise Greece αποφάσισε να χαρακτηρίσει την επένδυση “στρατηγική”, οπότε ξεκινάμε κανονικά”, πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας πως τα τρία data centers θα κατασκευαστούν στα Σπάτα, το Κορωπί και το Μαρκόπουλο Αττικής, όπως εξάλλου είχε αποκαλύψει το newmoney.

“Προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα”, σημείωσε ερωτηθείς για τους χρόνους εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου. “Ξέρετε η υποδομή που θα δημιουργηθεί είναι σημαντική τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Microsoft. Πρόκειται για μία επένδυση με αντίκτυπο δεκαετιών, οπότε πρέπει να γίνει προσεκτικά”, σημείωσε.

Τα data centers της Microsoft

Σημειώνεται πως η Microsoft δρομολογεί τη δημιουργία ενός περιφερειακού hub από data centers στη χώρα μας που θα απαρτίζουν το «Συγκρότημα Κέντρων Δεδομένων και Τεχνολογικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (Microsoft Cloud)». Στο φάκελο της επένδυσης σημειώνεται πως «τα τρία Κέντρα Δεδομένων έχουν πλήρη αλληλεξάρτηση μεταξύ τους αποτελώντας μια επιχειρηματική, λειτουργική και οικονομική οντότητα, σε τρία σημεία εγκατάστασης».

Όπως είχε αποκαλύψει προ μηνών το newmoney, τα data centers θα κατασκευαστούν στα Σπάτα, το Κορωπί και το Μαρκόπουλο Αττικής. Αν και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μία επένδυση γύρω στα 400 – 500 εκατ. ευρώ, το ακριβές ποσό δεν έχει ανακοινωθεί επίσης, ενώ εκτιμάται πως θα δημιουργηθούν πάνω από 300 νέες θέσεις εργασίας.

Η Microsoft έχει ήδη παρουσία στην Ελλάδα - 1992, ενώ λειτουργεί παγκοσμίως περί τα 200 Data Centers, σε 34 χώρες, συνδεόμενα μεταξύ τους με περισσότερα από 165.000 μίλια υποθαλάσσιων, χερσαίων και εντός μητροπολιτικών περιοχών οπτικών ινών. Το Microsoft Cloud ήδη εξυπηρετεί τουλάχιστον ένα δισ. πελάτες και 20 εκατ. εταιρείες ανά τον κόσμο.

Τι ανακοίνωσε η εταιρεία

Την ικανοποίησή του για τη θετική γνωμοδότηση της Enterprise Greece που αφορά στη δημιουργία του Συγκροτήματος Data Centers και Τεχνολογικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, εξέφρασε ο Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, CEO της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Επιπρόσθετα, χαρακτήρισε την επενδυτική πρωτοβουλία «Gr for Growth» της Microsoft ως «game changer» για την ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας και τις προοπτικές της οικονομίας της.

Ο επικεφαλής της Microsoft στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε την εξαγορά των τριών οικοπέδων στις περιοχές Σπατών, Κορωπίου και Μαρκοπούλου, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη των τριών (3) Data Centers αποτελεί μια κρίσιμη υποδομή για τη Microsoft, το ελληνικό επιχειρείν, αλλά και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης όχι μόνο πληροί το όριο των 100 εκατομμυρίων δολαρίων (75εκ. Ευρώ) που θέτει το νομικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, αλλά θα ανέλθει σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια και θα δημιουργήσει 300 νέες θέσεις εργασίας σε ορίζοντα δεκαετίας.

«Σε καιρούς αβεβαιότητας και ανασφάλειας είναι σημαντική η στήριξη στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας. Η δέσμευσή μας για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων 100 χιλιάδων Ελλήνων πολιτών απηχεί τις προσδοκίες μας. Η συνεργασία μας με τον ΟΑΕΔ αλλά και η συμμετοχή μας στην Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες έχουν ήδη σημαντικό αντίκτυπο στην απασχολησιμότητα για τους ωφελούμενους αυτών των συνεργειών», τόνισε.

Ο κ. Μιχαλόπουλος έδωσε ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο το Συγκρότημα των τριών Data Centers θα συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, μέσα από την υιοθέτηση της στρατηγικής “Carbon Negative, Water Positive and Zero Waste by 2030”, μια διάσταση της επένδυσης που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, μας αφορά όλους.

