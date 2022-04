Πόλεμος στην Ουκρανία: Kυρώσεις από τις ΗΠΑ στις κόρες του Πούτιν και τη θετή θυγατέρα του Λαβρόφ

Μετά τις εικόνες βαρβαρότητας στη μαρτυρική πόλη Μπούτσα, η Δύση αποφάσισε να εντείνει τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, με τον Λευκό Οίκο να ανακοινώνει, όπως είχε προαναγγελθεί, νέα τιμωρητικά μέτρα στα οποία συμπεριλαμβανόνται οι κόρες του Ρώσου προέδρου.

Στη λίστα των κυρώσεων περιλαμβάνονται και συγγενείς του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ποιοι επηρεάζονται από τις κυρώσεις:

– Επιβάλλονται μέτρα που μπλοκάρουν τις νέες επενδύσεις στη Ρωσία

– Αυστηρές οικονομικές κυρώσεις στη μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα της Ρωσίας, την Alfa Bank, και το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό της ίδρυμα, τη Sberbank

– Κυρώσεις σε μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις

– Κυρώσεις σε αξιωματούχους της ρωσικής κυβέρνησης και στα μέλη των οικογενειών τους

Στο κάδρο των οικονομικών περιορισμών τίθενται μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας συμπεριλαμβανομένων των Ντιμίτρι Μεντβέντεφ και Μιχαήλ Μισούστιν.

Σε καθεστώς περιοσμών και ο δήμαρχος Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν όπως και ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης Αλεξάντερ Μπέγκλοφ.

Με τα νέα μέτρα θα επιβληθούν κυρώσεις πλήρους αποκλεισμού στη ρωσική Sberbank – η οποία κατέχει το ένα τρίτο του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας – και στην Alfabank, δήλωσε σε δημοσιογράφους ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Οι συναλλαγές σε θέματα ενέργειας μπλοκάρονται από αυτές τις κυρώσεις, είπε ο αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν επίσης κυρώσεις στις ενήλικες κόρες του Ρώσου προέδρου, στη σύζυγο και την κόρη του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και σε μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε ο αξιωματούχος. Παράλληλα απαγορεύεται σε Αμερικανούς να επενδύουν στη Ρωσία, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων ή συγχωνεύσεων, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι ΗΠΑ «κλιμακώνουν δραματικά» το οικονομικό σοκ κατά της Ρωσίας αποκόπτοντας τις μεγαλύτερες τράπεζες αυτής της χώρας, συμπλήρωσε. Οι Ρώσοι μπορεί να αναγκαστούν να επιστρέψουν στο σοβιετικό βιοτικό επίπεδο της δεκαετίας του 1980, είπε ο αξιωματούχος.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσης νέα μέτρα επιβολής μέτρων για την παρεμπόδιση και δίωξη της εγκληματικής ρωσικής δραστηριότητας.

Οι σκληρές εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας από την ουκρανική πόλη Μπούτσα, με έναν ομαδικό τάφο και πτώματα ανθρώπων που πυροβολήθηκαν από κοντινή απόσταση, πυροδότησαν εκκλήσεις για σκληρότερη δράση κατά της Μόσχας και διεθνή έρευνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι οι δολοφονίες ήταν μέρος μιας σκόπιμης ρωσικής εκστρατείας για τη διάπραξη θηριωδιών.

Η Ρωσία, η οποία λέει ότι ξεκίνησε μια «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, αρνείται ότι εξαπολύει επιθέσεις κατά αμάχων και υποστηρίζει ότι οι εικόνες των πτωμάτων ήταν μια «τερατώδης πλαστογραφία» που οργανώθηκε από τη Δύση.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε λόγο νωρίτερα σήμερα για μια «χονδροειδή και κυνική προβοκάτσια» από τις ουκρανικές αρχές αναφερόμενος στην ανακάλυψη πτωμάτων αμάχων στην Μπούτσα μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την πόλη. Παράλληλα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα είπε ότι οι εικόνες των πτωμάτων στην πόλη Μπούτσα, για τις οποίες η Μόσχα υποστηρίζει ότι ήταν σκηνοθετημένες, σχεδιάστηκαν για να δικαιολογήσουν την επιβολή περισσότερων κυρώσεων αλλά και για να εκτροχιάσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει παράσχει αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς.

Ανώτερος Γάλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανότατα θα επιβάλει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας αργότερα σήμερα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, με τη σειρά του, επέβαλε κυρώσεις στη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, τη Sberbank.

Δεσμεύεται επίσης να τερματίσει όλες τις εισαγωγές ρωσικού άνθρακα και πετρελαίου έως το τέλος του 2022.

Οι κόρες του Πούτιν

Η ΕΕ εξετάζει, μετά τις ΗΠΑ, να επιβάλει κυρώσεις στις κόρες του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά τα έκτροπα των Ρώσων στρατιωτών στην Μπούτσα της Ουκρανίας που προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή και αποτροπιασμό, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται διεθνή ΜΜΕ.

Όπως αναφέρουν οι εφημερίδες «Wall Street Journal» και Daily Mail, η Κατερίνα Τιχόνοβα και η Μαρία Βορόντσοβα θα προστεθούν στον κατάλογο των Ρώσων στους οποίους θα επιβληθούν ευρωπαϊκές κυρώσεις λόγω των διασυνδέσεών τους με το καθεστώς του Ρώσου προέδρου.

Όπως αναφέρουν οι δύο εφημερίδες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες σχεδιάζουν να εντάξουν τις κόρες του Βλαντιμίρ Πούτιν στη λίστα με τις νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας στον απόηχο των εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία.

Η 35χρονη Κατερίνα Τιχόνοβα και η 36χρονη Μαρίγια Βορόντσοβα βρίσκονται στο τελευταίο προσχέδιο της λίστας της Ε.Ε.

Οι δύο κόρες του Πούτιν αναμένεται να υποβληθούν σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις σε όλη την ευρωπαική ήπειρο.

Χθες, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το μπλοκ εξετάζει ένα νέο πακέτο, στο οποίο πιθανόν να συμπεριλαμβάνονται μέτρα κατά των ρωσικών εισαγωγών πετρελαίου.

«Αυτές οι κυρώσεις δεν θα είναι οι τελευταίες που επιβάλλουμε», δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια παρουσίασης που τελευταίου πακέτου κυρώσεων που περιλαμβάνει απαγόρευση της αγοράς ρωσικού άνθρακα. Τώρα θα πρέπει να εξετάσουμε το πετρέλαιο και τα έσοδα που λαμβάνει η Ρωσία από τα ορυκτά καύσιμα», δήλωσε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του -, το οποίο επικαλείται πηγές που έχουν γνώση του θέματος, οι κυρώσεις σε βάρος τις Κατερίνας Τιχόνοβα και της Μαρίας Βορόντσοβα, είναι μια συμβολική κίνηση που θα τραβήξει την προσοχή του Ρώσου ηγέτη, αν και δεν είναι γνωστό κατά πόσο οι δύο γυναίκες έχουν περιουσιακά στοιχεία εκτός Ρωσίας.

Το 2015, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε αποκαλύψει μερικές πληροφορίες για τις κόρες του, όπως ότι έχουν αποφοιτήσει από ρωσικά πανεπιστήμια και ότι είναι πολύγλωσσες.

Η μεγάλη του κόρη, Μαρία Βορόντσοβα, είναι συνιδιοκτήτρια της εταιρείας «Nomenko», η οποία ασχολείται με ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της υγείας και ιατρικής περίθαλψης στη Ρωσία.

Η άλλη του κόρη, Κατερίνα Τιχόνοβα, είναι επικεφαλής σε ινστιτούτο τεχνητής νοημοσύνης στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας και πρώην ακροβάτισσα.

Στη «μαύρη λίστα» της Βρετανίας με τα ονόματα που θα υπόκεινται σε καθεστώς κυρώσεων έχει μπει και η θετή κόρη του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Η θετή κόρη του Λαβρόφ

Πριν από λίγο διάστημα, με απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης, είχαν παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία της 26χρονης Πολίνα Κοβάλεβα.

Η καλλονή είναι κόρη της επίσημης ερωμένης του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας κι εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια ακινήτου στo Kένσινγκτον του Λονδίνου, το οποίο φέρεται να αγόρασε έναντι 4,5 εκατομμυρίων λιρών σε ηλικία μόλις 21 ετών.

Το ζήτημα είναι πώς επιβλήθηκαν μετά τον Λαβρόφ κυρώσεις και στη θετή του κόρη…Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από ένα tweet Ρωσίδας δημοσιογράφου και ακτιβίστριας, της Μαρία Κονσταντίνοβα. Σε αυτό, έγραφε ότι θα ήθελε πολύ να γνωρίσει την 26χρονη εντυπωσιακή Ρωσίδα του Λονδίνου. Τόνιζε, ακόμη, ότι η νεαρή γυναίκα διαμένει σε ένα τεράστιο διαμέρισμα στο Κένσινγκτον και πως αγαπά τα πάρτι, τη στιγμή που το Instagram της θυμίζει κάτι από ατελείωτες διακοπές.

Who said you cannot solve a problem with a twitter thread? Polina Kovaleva has been sanctioned today. Her glamorous British life is over. This wouldn’t have happened without all of you. Without 70k likes, retweets and all of you talking about it. Thank you. https://t.co/UtyvZdIHLN

— Maria Pevchikh (@pevchikh) March 24, 2022