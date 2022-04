Χιλή: Ο σεισμός των 9,5 Ρίχτερ πριν από 3.800 χρόνια προκάλεσε τσουνάμι που έπληξε την έρημο Ατακάμα

Πριν από περίπου 3.800 χρόνια, ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 9,5 βαθμών που προκάλεσε τσουνάμι ύψους σχεδόν 20 μέτρων έπληξε την ακτογραμμή στην έρημο Ατακάμα, την πιο άνυδρη περιοχή στον κόσμο, σύμφωνα με μελέτη ακαδημαϊκών του πανεπιστημίου της Χιλής.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε χθες Τετάρτη, επιβεβαιώνει ότι σύγκρουση τεκτονικών πλακών (της Νοτιοαμερικάνικης και της Νάσκα) προκάλεσε τον τρομακτικό σεισμό και παλιρροϊκά κύματα που έφθαναν τα 15-20 μέτρα ύψος.

«Σε διάφορα σημεία κατά μήκος των ακτών της Αντοφαγκάστα και της ευρύτερης περιοχής της βόρειας Χιλής, υπάρχουν αρχαίες παραλίες 4-7 μέτρα πάνω - σημερινό επίπεδο της επιφάνειας της θάλασσας, των οποίων ο σχηματισμός δεν μπορεί να εξηγηθεί από τις παγκόσμιες αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας, αλλά από την ανύψωση των τεκτονικών πλακών ως αποτέλεσμα μεγάλων σεισμών», εξήγησε ο γεωλόγος Γκαμπριέλ Ίστον, εκ των επικεφαλής της ομάδας που εκπόνησε τη μελέτη.

Tsunami modeling for a Mw 9.5 mega-earthquake affecting northern Chile. More information in our new paper: “Did a 3800-year-old Mw ~9.5 earthquake trigger major social disruption in the Atacama Desert?”https://t.co/g5M95qTA1h pic.twitter.com/dxJKg2XFja

— José González-Alfaro (@Josgonal) April 6, 2022