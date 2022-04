Πόλεμος στην Ουκρανία – Μπάιντεν μετά την επίθεση στο Κραματόρσκ: Θα στείλουμε νέα όπλα

Εντείνονται οι πιέσεις στο Κρεμλίνο μετά τις ρωσικές θηριωδίες στην πόλη Μπούτσα και τη σφοδρή επίθεση με τους τουλάχιστον 50 νεκρούς στο Κραματόρσκ.

O Τζο Μπάιντεν, σε νέες αναρτήσεις του στο Twitter, τόνισε ότι θα αποσταλλούν νέα όπλα για να βοηθηθεί η Ουκρανία στην ενίσχυση της άμυνάς της.

«Η επίθεση σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ουκρανίας αποτελεί ακόμη μια φρικιαστική θηριωδία που έγινε -υς Ρώσους, χτυπώντας αμάχους που προσπαθούσαν να φύγουν για να βρουν την ασφάλεια» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

We will continue our security assistance and weapons deliveries to help Ukraine defend their country. And, together with our allies and partners, we will support efforts to investigate this attack as we document Russia’s actions and hold them accountable.

— President Biden (@POTUS) April 8, 2022