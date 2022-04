Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο πόλεμος δεν θα ξεσπούσε αν η χώρα ήταν μέλος του NATO, έκρινε ο Κούλέμπα

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα χαρακτήρισε για ακόμη μια φορά στρατηγικό λάθος της Γερμανίας και της Γαλλίας το ότι εναντιώθηκαν στην εισδοχή της Ουκρανίας στο NATO το 2008.

Σήμερα η χώρα πληρώνει αυτό το λάθος, υποστήριξε. «Αν ήμασταν μέλος του NATO, αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε γίνει», έκρινε ο κ. Κουλέμπα κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «Meet the Press» του τηλεοπτικού δικτύου NBC των ΗΠΑ.

WATCH: Ukrainian Foreign Minister Kuleba tells #MTP, “If we were a member of NATO, this war wouldn’t take place.”@DmytroKuleba: “We propose to the west and to NATO a fair deal: You provide us with everything that we need, and we fight so that you don’t have to step” Putin. pic.twitter.com/otQQPTv3l1

— Meet the Press (@MeetThePress) April 10, 2022