INTRALOT: Τι είπε η διοίκηση στους αναλυτές – Οι τάσεις για το α’ τρίμηνο του 2022

Χωρίς οι αναλυτές να εστιάσουν σε θέματα όπως τη πιθανότητα εισαγωγής της Intralot Inc, της θυγατρικής του Ομίλου στις ΗΠΑ, στην αμερικανική κεφαλαιαγορά, ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη της διοίκησης της Intralot με τους αναλυτές, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2021.

Η διοίκηση της INTRALOT εστίασε στο γεγονός ότι κατά τη χρήση 2021 πέτυχε μια από τις βασικές προτεραιότητές της, τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και την απομόχλευση του ισολογισμού της μέσω διαπραγματεύσεων με τους ομολογιούχους αναφορικά με τις ομολογίες λήξης το 2021 και το 2024.

Όπως σημειώθηκε, η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας (σ.σ. τον Αύγουστο του 2021) οδήγησε αφενός στην αναχρηματοδότηση των ομολογιών της με λήξη τον Σεπτέμβριο του 2021, γεγονός που παράτεινε σε σημαντικό βαθμό τις λήξεις χρέους, και αφετέρου στην ουσιαστική ελάφρυνση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, οι οποίες μειώθηκαν κατά 163 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν μέσω δύο προσφορών ανταλλαγής, μιας ανταλλαγής χρέους με χρέος κατά την οποία η Intralot Inc. (η θυγατρική στις ΗΠΑ) εξέδωσε νέες ομολογίες λήξης τον Σεπτέμβριο του 2025 σε αντάλλαγμα των παλαιών Ομολογιών λήξης τον Σεπτέμβριο του 2021 που εκδόθηκαν από την Intralot Capital Luxembourg με discount 18% επί της ονομαστικής αξίας της αρχικής έκδοσης και μιας μερικής ανταλλαγής χρέους με ίδια κεφάλαια για τις ομολογίες λήξης το 2024, μέσω της μειοψηφικής συμμετοχής των ομολογιούχων που κατέχουν τίτλους λήξης το 2024 στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot US Securities BV (έμμεση μητρική εταιρία της Intralot Inc. στις ΗΠΑ).

Σε ερώτηση αναλυτή για το ομόλογο λήξεως 2025 η διοίκηση ανέφερε πως δεν υπάρχει ακόμη κάτι ανακοινώσιμο, ενώ για την πορεία της εταιρείας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 ο κ. Χρυσόστομος Σφάτος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, σημείωσε πως η πορεία του πρώτου τριμήνου συνεχίζεται στο ίδιο θετικό μοτίβο με τα προηγούμενα τρίμηνα,

Αντίστοιχα, για την παρουσία της εταιρείας στη Μάλτα ειπώθηκε πως το συμβόλαιο λήγει τον προσεχή Ιούνιο και πως δεν είναι ακόμη σαφές εάν θα υπάρξει παράταση ή όχι. Η διοίκηση σημείωσε πως σε κάθε περίπτωση αξιολογεί την παρουσία της στη χώρα.

