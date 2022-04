Κορωνοϊός: Δείτε στρατόπεδο καραντίνας στη Σανγκάη

Οσμή αγανάκτησης καλύπτει τη Σανγκάη, με 26 εκατ. κατοίκους να υπόκεινται για πάνω από τρεις εβδομάδες σε καθεστώς αυστηρού lockdown και απόλυτου εγκλεισμού. Οι σκληροί κανόνες της νέας καραντίνας, που πυροδοτούν ένα κλίμα γενικευμένου θυμού, δεν επιτρέπουν τους κατοίκους να βγουν - σπίτι, την ίδια στιγμή παιδιά έως 7 ετών με κορωνοϊό χωρίζονται από τις οικογένειές τους ενώ οι λεηλασίες – λόγω ελλείψεων τροφίμων – είναι πια συχνές στην κινεζική πόλη.

Η μεγαλύτερη πόλη της Κίνας θυμίζει ατελείωτο φρούριο, με τις τοπικές αρχές να μετέρχονται οποιοδήποτε μέσο για να μην βγαίνουν οι κάτοικοι από τα σπίτια τους.

Σε αυτήν την πόλη-φάντασμα, ρομπότ σκυλιά και drones περιπολούν στους δρόμους.

Lockdown in Shanghai: dog robots announce that nobody is allowed to leave the house. Drones fly around, come right up to you when they spot you outside and tell you to go back inside.pic.twitter.com/TM7Te6xgwW — James Jackson (@derJamesJackson) April 1, 2022

#Shanghai is using drones for making public announcements on Covid-19 lockdowns. pic.twitter.com/G5hZE0Yp0h — Kadri 裘凯琳 (@kadrikarolin) April 2, 2022

Covid control officers in #Shanghai have started breaking out the GO HOME GUN aka a megaphone that just repeats “Hui Jia (Return Home)”. Dystopian AF. pic.twitter.com/OkhAPVsUAb — The Wonton Don (@DonnieDoesWorld) April 12, 2022

Τα ρομπότ σκυλιά ζητούν -υς κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Τα drones πετούν στον ουρανό, έρχονται κοντά σε όσους εντοπίζουν να βρίσκονται έξω και τους ζητούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

As seen on Weibo: Shanghai residents go to their balconies to sing & protest lack of supplies. A drone appears: “Please comply w covid restrictions. Control your soul’s desire for freedom. Do not open the window or sing.” https://t.co/0ZTc8fznaV pic.twitter.com/pAnEGOlBIh — Alice Su (@aliceysu) April 6, 2022

Ακόμα, βίντεο με σκύλους ρομπότ με συνδεδεμένα ηχεία εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά την ανακοίνωση του lockdown.

Ηχούν μηνύματα, όπως «φορέστε τη μάσκα, πλένετε συχνά τα χέρια σας, ελέγξτε τη θερμοκρασία σας» και ζητούν -υς ανθρώπους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, εργοστάσια στη Σανγκάη έχουν αναστείλει την παραγωγή τους λόγω των περιορισμών για τη νόσο Covid, γεγονός που επιτείνει την ήδη υφιστάμενη πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι επιχειρήσεις πασχίζουν να μην έρθουν αντιμέτωπες με τη χρεωκοπία, ενώ δεν είναι λίγοι οι εργαζόμενοι που κοιμούνται στα γραφεία τους.

Σε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, διακρίνονται εργαζόμενοι να κοιμούνται σε ράντζα σε κλειστά εργοστάσια.

Εν τω μεταξύ, κάτοικοι της πόλης που έχουν κατοικίδια δεν μπορούν ούτε να τα βγάλουν έξω για βόλτα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, φοιτητές χαρακτηρίζουν παράλογα και μη βιώσιμα τα μέτρα που έχουν επιβληθεί.

Σκοτώνουν κατοικίδια ασθενών με Covid-19

Σκηνές χάους επικρατούν στη Σανγκάη, μετά την επιβολή σκληρού lockdown από την κεντρική κυβέρνηση του Σι Τζινπίνγκ, στο πλαίσιο της πολιτικής «μηδενικής Covid» που εφαρμόζει.

Η αγανάκτηση των 26 εκατομμυρίων κατοίκων της μητρόπολης είναι μεγάλη, ενώ βίντεο που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολύ σκληρές εικόνες.

Ειδικότερα, σε ένα βίντεο, φαίνεται ένας άντρας που φορά προστατευτική στολή για τον κορωνοϊό να έρχεται σε αντιπαράθεση και να χτυπά μια γυναίκα.

Σε άλλα δύο βίντεο φαίνονται εργαζόμενοι που επίσης φορούν προστατευτικές στολές να μαζεύουν ζώα, των οποίων οι ιδιοκτήτες νόσησαν με κορωνοϊό, προκειμένου να τα θανατώσουν, ενώ σε άλλα βίντεο βλέπουμε σκηνές από κέντρα καραντίνας ασθενών.

Δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες

Πολλοί κάτοικοι έχουν κλειστεί στα σπίτια τους εδώ και τρεις εβδομάδες, καθώς το lockdown προβλέπει αυστηρή απομόνωση και μαζικά τεστ κορωνοϊού.

Ωστόσο, οι κάτοικοι περιγράφουν μια απελπιστική κατάσταση, καθώς δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή να προμηθευτούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Την ίδια ώρα, πολίτες θετικοί στον κορωνοϊό μεταφέρθηκαν σε μαζικά κέντρα καραντίνας, όπου οι συνθήκες θεωρούνται άσχημες και ανθυγιεινές.

Σύμφωνα με τις αρχές 23.342 πολίτες στη Σανγκάη βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό, ωστόσο μόνο 994 εμφάνισαν συμπτώματα. Στο τελευταίο κύμα πάνω από 200.000 κρούσματα έχουν καταγραφεί, αν και δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

