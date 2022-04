Προ των πυλών το Greek Maritime Golf Event 2022

Το Greek Maritime Golf Event, συνεχίζει να διατηρεί τα σκήπτρα του, ως το καλύτερο τουρνουά γκολφ στην Ελλάδα, ενώ αναμένεται να συγκεντρώσει για 8η χρονιά το ενδιαφέρον της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας, στις 8-11 Σεπτεμβρίου 2022, στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με τον σημαντικότερο θεσμό για την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών αθλητικού marketing στην Ελλάδα, των Sports Marketing Awards, το Greek Maritime Golf Event ξεχώρισε για την καινοτομία και τη διαφοροποίηση του στην ελληνική αγορά. Πιο συγκεκριμένα, κατέκτησε 3 Bronze Βραβεία, το πρώτο στην κατηγορία «Ατομικά Αθλήματα (Γκολφ)» για το τουρνουά Greek Maritime Golf Event στην Costa Navarino και δύο ακόμα στις κατηγορίες “Best Covid 19 Response” ως μία από τρεις καλύτερες απαντήσεις διοργανώσεων στην εποχή του Covid-19 και “Best Strategy for Product / Service Launch” για τη χορηγική συμμετοχή της Samsung Electronic Hellas, στο τουρνουά Glyfada Maritime Golf Event που έγινε στο Γκολφ Γλυφάδας.

Στο πλαίσιο των φετινών διακρίσεων ο εκπρόσωπος της διοργανώτριας Birdie Events και αναγνωρισμένος Έλληνας PGA golfer, Θάνος Καραντζιάς δήλωσε: «Είναι σημαντικό για την ιστορία αυτού του τουρνουά να αναγνωρίζονται οι κόποι και οι προσπάθειες που κάνουμε για να προωθήσουμε το άθλημα του γκολφ στην Ελλάδα και να μπορέσουμε να συνδέσουμε τον χώρο της ναυτιλίας με τον αθλητισμό. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που οι τρεις αυτές νέες διακρίσεις στα Sports Marketing Awards μας φέρνουν για ακόμα μία φορά στην κορυφή των διοργανώσεων γκολφ στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε δυναμικά και σας περιμένουμε τον Σεπτέμβριο στην Costa Navarino».

Η φετινή δράση

Στο τουρνουά που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στα δύο νέα signature γήπεδα 18 οπών, The Hills Course και International Olympic Academy Golf Course, θα αγωνιστούν περισσότερα από 80 ανώτατα στελέχη της ναυτιλίας που θα σχηματίσουν 20 ομάδες, των τεσσάρων ατόμων. Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν σε ομαδικό επίπεδο την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, στον αγώνα two (2) ball better ball (3/4 hcp) στο The Hills Course. Αντίστοιχα, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, θα λάβουν μέρος σε έναν αγώνα shotgun scramble που θα πραγματοποιηθεί στο International Olympic Academy Golf Course.

«Μάχη» για τις πρώτες θέσεις

Οι ομάδες θα διεκδικήσουν την κατάκτηση των τριών πρώτων θέσεων στη γενική κατάταξη, ενώ θα υπάρξουν και ειδικές βραβεύσεις για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin.

Platinum Sponsor της διοργάνωσης είναι η IRI/The Marshall Islands Registry.

Golden Sponsors είναι οι Mainline Shipping Company και Jotun Hellas.

Silver Sponsors είναι οι DNV και Arrow Hellas.

Official Supporter είναι η Aon.

Audio Visual Partner είναι η Boo Productions.

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώνεται από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Το Golf Production έχει αναλάβει το πολυβραβευμένο sports marketing agency της ActiveMedia Group. Tο τουρνουά απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ.