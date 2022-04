Ευάγγελος Αγγελίδης (Profile): Προοπτικές για έσοδα άνω των 25 εκατ. το 2022 – Οι στόχοι για εξαγορές (pics)

Στις προοπτικές και τα νέα πλάνα της Profile Software αναφέρθηκε εκτενώς ο CEO της, Ευάγγελος Αγγελίδης, κατά την παρουσίαση της εισηγμένης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Η νέα αύξηση εσόδων, η διεύρυνση του πελατολογίου εντός και εκτός συνόρων, οι ευκαιρίες που προσφέρει ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δημοσίου τομέα κατά την επόμενη τετραετία, η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της Profile, αλλά και η πιθανότητα νέων εξαγορών μετά από τις δυο οι οποίες προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό συμπεριλαμβάνονται στα θέματα που συζητηθήκαν και αναλύθηκαν.

«Αισθανόμαστε ότι η Profile έχει να διανύσει πολύ και σημαντικό δρόμο μπροστά της, όπως και μια ανάλογη χρηματιστηριακή πορεία. Οι προοπτικές της δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι πριν από 2-3 χρόνια.

Μπαίνει σε πιο μεγάλες αγορές. Σαν διοίκηση, σαν ομάδα υλοποιούμε έναν σχεδιασμό και είμαστε αισιόδοξοι ότι οι στόχοι μας θα επιτευχθούν. Οι διεθνείς αναλυτές που μας παρακολουθούν, μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ποτέ δεν αποτυγχάνουμε στις προβλέψεις μας.

Όσον αφορά τα μελλοντικά μας σχέδια, η υλοποίηση τους βασίζεται στην καλή ποιότητα των προϊόντων, στις συστηματικές και ισχυρές επενδύσεις σε R&D της τάξης του 20%-25% επί του κύκλου εργασιών μας και στην αγορά η οποία εξελίσσεται. Για αυτή τη χρονιά προβλέπουμε ότι θα περάσουμε τα 25 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 7 εκατ. περίπου θα προέρθουν από την Σκανδιναβία (σ.σ. όπου εξαγοράσθηκε το 2021 η Centevo).

Μεσοπρόθεσμα, διαπιστώνουμε τις εξής τάσεις: Να ισχυροποιείται η ελληνική αγορά και να προκύπτουν έργα τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, σημαντικές ευκαιρίες από cross sellings στα Nordics – οι πελάτες που διαθέτουμε εκεί είναι πραγματικά τεράστια ονόματα- και το χρηματοοικονομικό software γενικώς ως τάση τα επόμενα 3 εώς 5 χρόνια θα συνεχίσει να αναπτύσσεται δυναμικά και μπορεί να διπλασιασθεί, όπως και η ζήτηση υπέρ νέων τεχνολογιών και Fintech τεχνολογιών, αυτά ακριβώς που φτιάχνει η Profile, άρα βρισκόμαστε στο κέντρο αυτού που συμβαίνει. Αυτό το πετυχαίνουμε με τις επενδύσεις μας και τις νέες τεχνολογίες, τα νέα συστήματα μας, ακολουθώντας τις εξελίξεις…», ανέφερε ο κ. Αγγελίδης.

Ως προς τις νέες τάσεις στον τομέα του τραπεζικού λογισμικού και των ολοκληρωμένων συστημάτων ο CEO της Profile επικέντρωσε στην mobile φιλοσοφία στον τραπεζικό κλάδο, όπου αυτή δραστηριοποιείται με τέσσερεις κατηγορίες προϊόντων (με το νέο προϊόν Digital Banking μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα και Core Banking, Treasury management, Risk Management).

Τάσεις που περιλαμβάνουν την τεχνολογία cloud και την πλήρη ψηφιοποίηση των συναλλαγών.

To 2021 η Profile πέτυχε άλμα 34% στον κύκλο εργασιών της (20,1 εκατ. ευρώ), αύξηση +28% στα EBITDA και υπερδιπλασιασμό καθαρών κερδών και όπως προαναφέρθηκε προσβλέπει σε έσοδα άνω των 25 εκατ. ευρώ για την τρέχουσα χρήση, με το 70% να έρχεται από ξένες αγορές.

H Profile τo 2021 υπέγραψε 23 νέες συμβάσεις σε 12 χώρες (με αξία 13 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 46% σε σχέση με το 2020), περίπου 2 κάθε μήνα και παρέδωσε 15 έργα την περασμένη χρονιά.

Η στρατηγική της θεωρείται επιτυχημένη, κατά τον κ. Αγγελίδη για άλλον ένα σημαντικό λόγο. Επειδή διαθέτει ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο και δεν έχει εξάρτηση από συγκεκριμένους πελάτες, προϊόντα ή από γεωγραφικά περιορισμένες δραστηριότητες.

Αντιθέτως, εκτείνεται σε διάφορα «μέτωπα» για να κερδίσει νέους πελάτες και συχνά ενσωματώνοντας τεχνολογικό know how από άλλες χώρες – όχι μόνο εξάγοντας το υψηλό δικό της know how…

Η «πίτα» του δημοσίου

Με παρουσία σε 45 χώρες, σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ανατολική και Βόρεια Αφρική, Ασία, Κεντρική και Νότια Αμερική, με περισσότερους από 300 πελάτες στο χαρτοφυλάκιό της συνολικά και με διπλασιασμό των μεγεθών της εταιρείας σε μια 5ετία (με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του κύκλου εργασιών 17%), η Profile κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο του χρηματοοικονομικού λογισμικού, επιδιώκει να αξιοποιήσει πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό και τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση του δημοσίου τομέα, με projects αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ να έχουν τεθεί υπό υλοποίηση και άλλα να τελούν υπό προκήρυξη με χρηματοδότηση - Ταμείο Ανάκαμψης.

«Το πλάνο μας για το δημόσιο εξελίσσεται όπως το έχουμε προδιαγράψει, ίσως και λίγο καλύτερα. Αρχικά πριν από έναν χρόνο είχαμε έναν πρώτο στόχο να περάσουμε τα 30 εκατ. ευρώ στην 4ετία 2023-26. Αυτή τη στιγμή είμαστε με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα σε διπλάσιο νούμερο. Δηλαδή, έργα που έχουμε υπογράψει ή έχουν κατακυρωθεί σε εμάς και είναι προς υπογραφή υπολογίζονται περίπου στα 15 εκατ. ευρώ σήμερα και υπάρχουν άλλα 50 εκατ. ευρώ. Είμαστε, εννοώ, πολύ καλά τοποθετημένοι, είτε μόνοι μας είτε συμμετέχοντας σε κατάλληλες κοινοπραξίες, για να τα διεκδικήσουμε. Συνεπώς, με μεγάλη πιθανότητα μπορούμε να πούμε ότι η «βάση» είναι στα +65 εκατ. ευρώ. Ο στόχος, τώρα, είναι να «πιάσουμε» τα 100 εκατ. ευρώ στην 4ετία και όπως φαίνεται μήνα με το μήνα, τρίμηνο με το τρίμηνο μεγαλώνει η «πίτα» που αναλογεί στην Profile και θεωρούμε αρκετά πιθανό να τον πετύχουμε…», εξήγησε, ακόμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και χαρακτήρισε ρεαλιστικές τις προβλέψεις για τα μεγέθη του 2022, όπως προκύπτει και από έσοδα του 1ου τριμήνου – με 10 νέες συμβάσεις:

«Το πρώτο τρίμηνο μπήκε πολύ δυνατά, με μια αύξηση 90% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό.

Το 32% αφορά την οργανική ανάπτυξη και το υπόλοιπο ποσοστό έχει να κάνει με την ενσωμάτωση της Centevo, γιατί πέρσι στο πρώτο τρίμηνο η εταιρεία που εξαγοράσαμε ουσιαστικά «έγραψε» μόνο για λίγες ημέρες, τότε, στα αποτελέσματά μας…».

Επισήμανε ότι αν και υπάρχει ανταγωνισμός στα έργα δημοσίου δεν θα είναι ακραίος και δεν υφίσταται «πόλεμος τιμών» που θα οδηγούσε ακόμα και σε τιμολογήσεις κάτω του κόστους:

«Οι εταιρείες έχουν μάθει πια και υπάρχουν τόσες ανάγκες που το μείζον είναι να βγει ο φόρτος των έργων και να εκσυγχρονισθεί το δημόσιο. Τα περιθώρια κέρδους κυμαίνονται στο 25% με 30% στα projects που στοχεύουμε, σε καμιά περίπτωση στο 10%-15%, όπως συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες», εξήγησε.

«Πάντα στους στόχους μας οι εξαγορές»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέων εξαγορών, εταιρειών -ν ευρωπαϊκό χώρο, μετά από αυτές των Centevo το 2021 και Login το 2018, ικανών να αποφέρουν κάποιο συμπληρωματικό προϊόν ή την εκ νέου γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων της Profile, η απάντηση του Ευάγγελου Αγγελίδη ήταν κατηγορηματικά καταφατική:

«Ναι, εννοείται. Είναι πάντα στους στόχους μας. Πάντα ήταν και εξακολουθεί να είναι. Παρακολουθούμε συγκριμένες περιπτώσεις. Διαθέτουμε επαρκή ρευστότητα για να χρηματοδοτήσουμε τις επενδύσεις μας. Πρέπει να σταθμίσουμε κόστη και οφέλη. Δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν θέλουμε να κάνουμε επιθετικές κινήσεις, μόνο και μόνο για να πούμε ότι κάναμε κάτι. Θα γίνει στο σωστό target και στην σωστή τιμή, όπως μέχρι τώρα… Προσλαμβάνουμε Έλληνες για τις εταιρείες που εξαγοράζουμε και συνθέτουμε κοινές ομάδες. Δημιουργούμε εγχώρια προστιθεμένη αξία και ελληνικό software branding. Δεν κάνουμε υπεργολαβία software για άλλους…».

Υπενθυμίζεται, ότι η εισηγμένη είχε συμπεριλάβει από πέρσι μια δεύτερη εξαγορά άλλης εταιρείας από την Δυτική Ευρώπη, μια επενδυτική κίνηση η οποία «μεταφέρθηκε» για το 2022, χωρίς να συντρέχουν πιέσεις για πραγματοποιηθεί εσπευσμένα.

Πρόσθεσε ο κ. Αγγελίδης πως το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας θα συνεχίζει να υλοποιείται στους ίδιους ρυθμούς και τα ίδια επίπεδα ως το 2023, όταν και πιθανότατα θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται. Ο δε τομέας του R&D αποσκοπεί στο πως θα εξελίξει όλες τις λύσεις που παρέχει η Profile στους πελάτες της για να βρεθεί ένα βήμα μπροστά και στον διεθνή ανταγωνισμό.

Οι επενδύσεις αφορούν σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, εφαρμογή νέων τεχνολογιών μέσω και της Prοfile Technologies, που παρουσιάζει νέες λύσεις και εφαρμογές όπως το «finuevo suite, core and digital», μια end-to-end τραπεζική πλατφόρμα, με πρωτοποριακή λειτουργικότητα για τραπεζικούς χρήστες και τους πελάτες τους, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές digital δυνατότητες.

Για τα νέα έργα, σχολίασε ότι δεν υπάρχει κάποια υστέρηση στις επενδύσεις σε τεχνολογία και συστήματα πληροφορικής, διεθνώς και κυρίως στις 45 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Profile, ενώ, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 έχει καλύψει το 40% των συνολικών αναθέσεων που είχε το 2021. Διευκρίνισε ότι η εταιρεία διατηρεί μηδενική έκθεση σε Ρωσία και Ουκρανία και δεν έχει υποστεί άμεσες επιπτώσεις -ν πόλεμο.

Διαβάστε ακόμη:

Επιδότηση καυσίμων: Ανοίγει η πλατφόρμα – Κρούσματα κερδοσκοπίας και «υπερκέρδη» 100%

Ελλάκτωρ: Επί τάπητος η αναδιάρθρωση του ομολόγου και οι «κρυφές» αξίες στις ΑΠΕ

Ακόμη και πάνω από 25 ευρώ ανά τ.μ. το ενοίκιο σε καινούρια «πράσινα» γραφεία στην Αθήνα