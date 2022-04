Το αποτυχημένο κράτος του Πούτιν-A.Åslund

Οι πρόσφατες επιτυχίες της Ουκρανίας στην απόκρουση των ρωσικών δυνάμεων έχουν αναδείξει τη ισχύ του υποτιθέμενου τρομερού στρατού της Ρωσίας. Έχοντας ποντάρει τα πάντα στον πόλεμο και την κατάκτηση, το καθεστώς του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι τώρα πολιτικά χρεοκοπημένο, προεδρεύοντας σε μια σύγχρονη Σπάρτη που δεν μπορεί καν να κερδίσει στο πεδίο της μάχης.

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – Ο πόλεμος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας έχει αποκαλυφθεί ως μια εξαιρετική –και εξαιρετικά βάναυση– ανοησία. Τόσο τεράστια είναι η γκάφα του που μπορεί τώρα να έχει καταστήσει τη Ρωσία ένα αποτυχημένο κράτος , το οποίο ορίζεται - Λεξικό της Οξφόρδης ως κράτος όπου «το πολιτικό ή οικονομικό σύστημα έχει γίνει τόσο αδύναμο που η κυβέρνηση δεν έχει πλέον τον έλεγχο».

Αυτός ο ορισμός φαίνεται ήδη να περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση της Ρωσίας και μπορούμε να περιμένουμε ότι ο πόλεμος θα συνεχίσει να αποδυναμώνει την εξουσία του Κρεμλίνου. Ο Πούτιν πρόκειται να ηττηθεί στρατιωτικά από την Ουκρανία και αυτή η ήττα θα σηματοδοτήσει ότι η Ρωσία δεν είναι καν μια « περιφερειακή δύναμη », όπως το περιέγραψε κάποτε περιφρονητικά ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα. Σύμφωνα με τους Ουκρανούς, έχουν αφαιρέσει 50 από τις 120 ρωσικές τακτικές ομάδες τάγματος που έχουν αναπτυχθεί στην Ουκρανία. και η Ρωσία έχει μόνο 170 τέτοιες ομάδες συνολικά.

Η Ουκρανία οφείλει την επιτυχία της στην απόκρουση της συμβατικής στρατιωτικής δύναμης της Ρωσίας όχι μόνο στον ηρωισμό και την επιδεξιότητα των στρατιωτών της, αλλά και στη διάχυτη διαφθορά του καθεστώτος του Πούτιν. Ο ρωσικός στρατός ξεκάθαρα σαπίζει από μέσα εδώ και χρόνια.

Αυτή η αποτυχία είναι ακόμη πιο εμφανής επειδή ο Πούτιν έχει δημιουργήσει ένα κράτος που υπάρχει μόνο για πόλεμο – όπως η αρχαία Σπάρτη. Τα κορυφαία σημεία της 22χρονης ύπαρξής του ήταν ένας πενθήμερος πόλεμος εναντίον της μικροσκοπικής Γεωργίας τον Αύγουστο του 2008 και η προσάρτηση της Κριμαίας τον Μάρτιο του 2014. Όμως η αποτυχημένη επίθεση στην Ουκρανία έβαλε τέλος στην ψευδαίσθηση. Μακριά -ν μικρό, γρήγορο πόλεμο που σκόπευε, ο Πούτιν αντιμετωπίζει τώρα κάτι παρόμοιο με τον καταστροφικό ρωσο-ιαπωνικό πόλεμο του 1904-05, όταν η ήττα της Ρωσίας πυροδότησε μια επανάσταση στο εσωτερικό.

Ο Πούτιν δεν μπορεί ήδη να κυβερνήσει τη Ρωσία με οποιαδήποτε συμβατική έννοια. Απο το 2003, έχει υπονομεύσει συστηματικά όλους τους κρατικούς θεσμούς – εξαλείφοντας τις δημοκρατικές διαδικασίες, τους ελέγχους και τις ισορροπίες και το κράτος δικαίου – και εγκατέστησε μια αυταρχική κλεπτοκρατία στη θέση τους. Αυτός και μια στενή ελίτ κολλητών κλέβουν σε επική κλίμακα, ενώ δεν κάνουν τίποτα για τους πολίτες της Ρωσίας. Ολόκληρο το εύθραυστο οικοδόμημα εξαρτάται πλέον εξ ολοκλήρου από την αυξανόμενη καταστολή.

Από το 2012, ο Πούτιν δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον για την οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας. Η οικονομία δεν έχει αναπτυχθεί από τότε που επιβλήθηκαν οι δυτικές κυρώσεις το 2014 ως απάντηση στην προσάρτηση της Κριμαίας και το ρωσικό βιοτικό επίπεδο έχει πέσει κατακόρυφα κατά 10%, οδηγώντας σε εκτεταμένη δυστυχία. Αλλά ο Πούτιν δεν μπορούσε να τον ενδιαφέρει, γιατί ζει σε ένα ερμητικά κλειστό θάλαμο ψεμάτων και προπαγάνδας.

Όπως έδειξε ο ιστορικός Τίμοθι Σνάιντερ , ο Πούτιν είναι ένας πρωτοφασίστας που έχει δημιουργήσει μια ρηχή εθνικιστική ιδεολογία για να δικαιολογήσει τη συνεχιζόμενη παραμονή του στην εξουσία . Ο Πουτινισμός ισοδυναμεί με το να επιμένεις ότι η Ρωσία είναι σπουδαία και μετά να προσπαθείς να το αποδείξεις νικώντας με δύναμη μικρότερες δυνάμεις. Ο φασισμός του Μουσολίνι φαίνεται ρηχος συγκριτικά.

Το 2007, ο πρώτος μετακομμουνιστής πρωθυπουργός της Ρωσίας (και καλός μου φίλος), Yegor Gaidar , δημοσίευσε το Collapse of an Empire: Lessons for Modern Russia , στο οποίο προειδοποίησε τους Ρώσους ενάντια στο «μετα-αυτοκρατορικό σύνδρομο» που έχει έρθει να εκπροσωπήσει ο Πούτιν. . Αυτό το μονοπάτι θα οδηγούσε μόνο στην καταστροφή. Και έτσι έχει.

Σε μια εποχή που η ρωσική οικονομία ανακάμπτει μετά την κατάργηση του συγκεντρωτικού ελέγχου, ο Gaidar φοβόταν ότι η πικρία για την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης θα οδηγούσε σε ρεβανσιστικό αυταρχισμό. Είδε πολλούς παραλληλισμούς μεταξύ της διακυβέρνησης του Πούτιν και του εκκολαπτόμενου ναζιστικού καθεστώτος: «Λίγοι θυμούνται ότι τα αυτοκρατορικά κρατικά βασιλικά και σύμβολα αποκαταστάθηκαν στη Γερμανία οκτώ χρόνια μετά την κατάρρευση της αυτοκρατορίας, το 1926, και στη Ρωσία μετά από εννέα χρόνια, το 2000».

Απαντώντας στη διάσημη δήλωση του Πούτιν που περιγράφει τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ως «τη μεγαλύτερη γεωπολιτική τραγωδία του εικοστού αιώνα», ο Γκάινταρ προειδοποίησε ότι, «Το να προσπαθείς να ξανακάνεις τη Ρωσία αυτοκρατορία σημαίνει να θέτεις σε κίνδυνο την ύπαρξή της. Ο κίνδυνος κίνησης προς αυτή την κατεύθυνση είναι υψηλός. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να κατανοήσουμε τις αυτοκρατορίες των προηγούμενων αιώνων, γιατί κατέρρευσαν και τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διάλυσή τους».

Το κλειδί για να αποφευχθεί ένα ρεβανσιστικό, νεοφασιστικό μέλλον, υποστήριξε ο Gaidar, ήταν να πει την αλήθεια για το παρελθόν. «Η απροθυμία της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης να πει την αλήθεια για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ένας -υς κύριους παράγοντες που οδήγησαν στην κατάρρευσή », έγραψε ο Gaidar. «Η αλήθεια για τους λόγους και τους μηχανισμούς της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης δεν έχει ειπωθεί με συστηματικό τρόπο».

Στη συνέχεια επιτέθηκε στην αφήγηση του Πούτιν: «Ο θρύλος μιας ακμάζουσας και πανίσχυρης χώρας που καταστράφηκε από ξένους εχθρούς είναι ένας μύθος επικίνδυνος για το μέλλον της χώρας». Ο Γκαϊντάρ πάντα φοβόταν ότι ο Πούτιν θα έκανε ακριβώς αυτό που κάνει τώρα στην Ουκρανία. Είχε δίκιο, αλλά είχε δίκιο πολύ νωρίς, και οι προειδοποιήσεις του δεν εισακούστηκαν. Πέθανε δυστυχισμένος το 2009, σε ηλικία 53 ετών, και τώρα το μέλλον της Ρωσίας έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση από την τρέλα που εντόπισε.

Η ρωσική κοινωνία δεν κατάφερε μέχρι στιγμής να σταματήσει τον Πούτιν, όπως και η γερμανική κοινωνία δεν κατάφερε να σταματήσει τον Χίτλερ. Και έτσι, σαν δηλητηριασμένο δισκοπότηρο, αυτό το καθήκον έχει πέσει στη Δύση, όπως έγινε το 1939. Η Δύση πρέπει τώρα να συμπεριφέρεται στον Πούτιν και το καθεστώς του με τον ίδιο τρόπο που ο Ουίνστον Τσόρτσιλ αντιμετώπισε τον Χίτλερ: Μην του μιλάς, απλώς νίκησε τον . Οι νεκροί όπως ο Πούτιν είναι πολύ φανατικοί και απελπισμένοι για να είναι αξιόπιστοι διαπραγματευτικοί εταίροι.

Σίγουρα, τώρα που ο Πούτιν έχει καταστρέψει το ένα τρίτο του ρωσικού στρατού, το μόνο επιχείρημά του που απομένει είναι ότι έχει πυρηνικά όπλα. Αλλά και η Δύση έχει πυρηνικά όπλα, και πρέπει απλώς να καταστήσει σαφές στον Πούτιν και σε εκείνους που θα τραβούσαν τη σκανδάλη ότι οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων θα επιφέρει πλήρη αντίποινα. Η σκληρή γλώσσα λειτούργησε με τον Νικήτα Χρουστσόφ κατά τη διάρκεια της κουβανικής κρίσης πυραύλων, και θα λειτουργήσει τώρα, γιατί είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει ο Πούτιν. Η πολιτική της Δύσης πρέπει να είναι να βοηθήσει τους Ρώσους να κάνουν πραγματικότητα τα σοφά λόγια του προέδρου Τζο Μπάιντεν: «Για όνομα του Θεού, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία».

Anders Åslund, a senior fellow at the Stockholm Free World Forum,

is the author of Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy (Yale University Press, 2019).